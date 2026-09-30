İSTANBUL, (DHA)- AKFEN Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Yenilenebilir Enerji finansörlüğünde yürüttüğü 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesi kapsamında Erzurum, Elazığ ve Malatya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların aile içi ve kuşaklar arası iletişim süreçlerinde güçlenmelerine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimlerde toplam 220 kişiye ulaşıldı. Elazığ GES bölgesindeki buluşmaya katılan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, kırsaldaki kadınların güçlenmesinin ailelerin, ailelerin güçlenmesinin ise toplumun güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde 2026 yılı boyunca sürdürülen 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesi, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sosyal gelişimlerine ve aile içi iletişim süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin HES, GES ve RES yatırımlarının bulunduğu kırsal bölgelerde hayata geçirilen proje kapsamında kadınların; aile içindeki farklı kuşaklarla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, iletişimde karşılaşılan engelleri fark edebilmeleri ve çatışma süreçlerini yapıcı biçimde yönetebilmeleri konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Proje kapsamında eylül ayında Erzurum, Elazığ ve Malatya'da art arda eğitimler gerçekleştirildi. 15 Eylül'de Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Gelinkaya HES bölgesinde başlayan buluşmalar, 16 Eylül'de Elazığ Merkez'deki Elazığ GES bölgesinde devam etti.

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval da Elazığ'daki eğitimde kırsal bölgede yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Eğitimler, 17 Eylül'de Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki İota M. Fırıncı GES bölgesinde sürdürüldü.

Gerçekleştirilen eğitimlerde kadınlara; kuşaklar arası iletişimde yaşanan farklılıkların nedenleri, önyargıların iletişim üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişim yöntemleri aktarılırken, aile içi çatışmaların doğru yönetildiğinde ilişkileri güçlendirebileceği vurgulandı. Böylece kadınların yalnızca bireysel iletişim becerilerinin geliştirilmesi değil, edindikleri kazanımların aile ilişkilerine ve içinde yaşadıkları sosyal çevreye de yansıması amaçlandı.

'KADIN GÜÇLENİRSE AİLE, AİLE GÜÇLENİRSE TOPLUM GÜÇLENİR'

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, Elazığ'daki buluşmada projenin kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik yaklaşımına dikkat çekerek kuşaklar arasındaki iletişimin güçlenmesini yalnızca aile içindeki ilişkiler açısından değil, toplumsal bağların güçlenmesi açısından da çok değerli bulduğunu belirtti.

Kırçuval, 'Kırsal bölgelerde yaşayan kadınların güçlenmesini yalnızca bireysel gelişim açısından ele almıyoruz. Kadının kendini daha iyi ifade edebilmesi, aile içindeki iletişim süreçlerini daha sağlıklı yönetebilmesi ve farklı kuşaklarla kurduğu ilişkilerde kendisini güçlü hissedebilmesi doğrudan aile yapısına da yansıyor. Biz inanıyoruz ki kadın güçlenirse aile, aile güçlenirse toplum güçlenir. 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesiyle de kadınların iletişim konusunda farkındalıklarını artırmayı, karşılaştıkları sorunları daha sağlıklı biçimde ele alabilmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Elazığ'da kadınlarla bir araya gelmek, onların deneyimlerini dinlemek ve bu paylaşımın bir parçası olmak bizim için çok kıymetliydi' dedi.

KIRSALDAKİ KADINLARIN GÜÇLENMESİNE İLETİŞİM ODAKLI DESTEK

TİKAV'ın 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesiyle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların aile içinde ve farklı kuşaklarla kurdukları iletişimde karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. Eğitimlerde iletişim sorunlarının çözümü ve önlenmesine yönelik bilgi ve yöntemler aktarılırken, kadınların aile içindeki iletişim süreçlerinde daha güçlü ve etkin bir rol üstlenmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

2026 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 28 farklı HES, GES ve RES işletmesinin bulunduğu kırsal bölgelerde gerçekleştirilmesi planlanan proje, farklı şehirlerde düzenlenen eğitimlerle kadınların bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor. TİKAV, bu çalışmalarla kırsaldaki kadınların güçlenmesinden başlayarak ailelere ve daha geniş ölçekte topluma yayılan kalıcı bir sosyal etki yaratmayı hedefliyor.