Muhammet SEZGİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir depoya yapılan baskında 5 milyon 300 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak üretilip, farklı illerden Bursa'ya sevk edilen tütün mamullerinin Yıldırım ilçesindeki bir depoda saklandığını tespit etti. Depoya düzenlenen operasyonda 5 milyon 300 bin bandrolsüz makaron ile 6 bin 175 adet yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler M.M. ve M.F.B. gözaltına alındı. (DHA)