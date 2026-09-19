Cennet PORSUK-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da sağlıksız koşullarda tutulduğu için çevrede pire istilasına neden olan 3 katlı binadan kurtarılan Labrador Retriever-Akbaş kırması 8 yaşındaki dişi köpeğe, kendisini hayata bağlayan ve sahiplenen Avukat Ülker Şahverdi'nin adı verildi. 'Ülker' köpeğin, hayvanseverler tarafından kurulan Canka Pati Derneği'nin bahçesinde tedavileri ve bakımı sürüyor.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 katlı bir apartmanda beslenen kedi ve köpeklerin bakımsız bırakılması nedeniyle Yıldız Sokak, pirelerin istilasına uğradı. Mahalleli kendi imkanlarıyla sokağı baştan sona ilaçlarken, sürekli yanlarında bulunan lavanta yağıyla de pirelerden korunmaya çalıştı. Pireler nedeniyle mahalleliler zor anlar yaşarken, vücutlarında ısırma izi ve kabarıklık oluşan bazı kişiler ise hastaneye başvurdu. 11 Ağustos'ta yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 1 ölü köpeğin yanı sıra uygunsuz şartlarda tutulan 15 tavuk, 1 kedi ile 1 köpek tespit edildi. Acil müdahale gereken hayvanlar ekipler tarafından kurtarılıp, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi ve tedaviye alındı. Apartmana girerek hayvanları kurtaran ekipler tüm binada ilaçlama çalışması yaparken, içeri ilk girildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde hayvanların tutulduğu sağlıksız koşullar yer aldı.

KENDİSİNİ KURTARAN AVUKAT TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ

Binadan sağ çıkarılan Labrador Retriever-Akbaş kırması dişi köpek, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki ilk tedavisinin ardından, hayvanların sağlıksız koşullarda tutulduğu binadan kurtarılmasını sağlayan ve süreci takip eden Avukat Ülker Şahverdi tarafından sahiplenildi.

Hayvanseverler tarafından kurulan Canka Pati Derneği'nin Mudanya ilçesi Balabancık Mahallesi'ndeki bahçesinde bakım ve tedavisine devam edilen 8 yaşındaki dişi köpeğe kendisini kurtarıp, sahiplenen avukatın adı verildi.

'HAYATTA KALAN TEK KÖPEĞİMİZ ÜLKER'Dİ'

'Ülker' köpeğin ve diğer hayvanların sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerinden hayvanseverlerin şikayeti üzerine haberdar olduklarını söyleyen Şahverdi, şunları söyledi:

'Bize böyle bir evin varlığı ve hayvanlara eziyet edildiği yönünde haber verildi. Havalar da çok sıcaktı. Hayvanların bir an önce kurtarılması için ilgili kurumlarla görüştük. Mahallede yaşanan pire sorununun sebebi olarak hayvanların gösterilmesi ise yanlış bir algıya neden oldu. Burada dikkat çekilmesi gereken, hayvanların çok kötü koşullarda ve bakımsız halde tutulmasıydı. Gerekli izinlerin ardından eve girildi. Maalesef hayatta kalan tek köpeğimiz Ülker'di. Oradan kurtarıldıktan sonra Yıldırım Belediyesi'ne götürüldü. Ben de belediyeden sahiplendim. Ardından veteriner kontrolleri yapıldı ve tedavisinin devamı için güvendiğimiz Canka Pati'ye teslim ettik.'

'HAYVANLARA EZİYET SUÇTUR'

Hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, hayvanlara yönelik kötü muameleye tanık olanlara yetkili kurumlara başvuru yapması çağrısında bulunan Şahverdi, 'Dosyada, ilgili kişinin gece saatlerinde evden poşetlerle çıktığı ve daha sonra bu poşetlerden birinde ölü bir köpek bulunduğuna ilişkin görüntüler bulunuyor. Mevcut görüntüler dosyaya eklendi, henüz sunulmayanlar da sunulacak. Hayvanlara eziyet suçtur. Bir hayvana eziyet edildiğini gören veya buna tanıklık eden herkesin ilgili kurumlara, polise ve savcılığa müracaat etmesini istiyoruz. Kendini savunamayan canlıların korunması çok önemli' diye konuştu.

'AĞIR HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR'

Anaplasma, ehrlichia enfeksiyonu, şiddetli anemi ve meme tümörü saptanan 'Ülker' köpek kendilerine getirildiğinde durumunun çok ağır olduğunu söyleyen Canka Pati Kurucusu Beyza Gurbetçi (50) ise sağlık durumunun ameliyata elverişli hale gelmesinin ardından köpeğin kısırlaştırılması ve meme tümörlerinin alınmasının planlandığını belirtti. Gurbetçi, 'İhbarı aldığımızda durumu Ülker Hanım'a ilettik. Sağ olsun kendisi çok ilgilendi. Onun öncülüğünde köpeğimiz ilk olarak Yıldırım Belediyesi barınağına alındı. Daha sonra Ülker Hanım sahiplendi ve onun bu süreçteki emeğinden dolayı köpeğimizin adının da 'Ülker' olmasına karar verdik. Bize geldiğinde çok zayıftı ve çok ciddi parazitleri vardı. Şu anda aşırı kansızlık nedeniyle tedavi görüyor. Ayrıca ehrlichia ve anaplasma testleri de pozitif çıktı. Uzun bir tedavi süreci var. Kısırlaştırılmamış ve çok sayıda meme tümörü bulunuyor. Ağır hastalıklarla mücadele ediyor. Öncelikle sağlık durumunun stabil hale gelmesini bekliyoruz. Ardından hem kısırlaştırılacak hem de tümörleri alınacak. Yaklaşık 40 gündür bizimle ancak ameliyat için gereken sağlık durumuna henüz ulaşmadı. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Sanırım 3 ay sonra 'Ülker'i hiçbirimiz tanıyamayacağız' ifadelerini kullandı. (DHA)