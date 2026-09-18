'BENİ YAZIN ONUN YERİNE BURSA VEKİLİ DİYE'

Nilüfer ilçesi Fadıllı Mahallesi'ndeki incir üreticileriyle de buluşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Bulvar'ındaki yürüyüşe katıldı. Parti otobüsünden seslenen Özel, ''Manisa gibi, memleketim Manisa gibi Bursa da benim memleketim. Ve sorunun cevabı belli. 'Bursa'nın belediye başkanları ne yaptı' diyorlar. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem istisnasız firesiz Yeni Parti'nin yeni iktidar yolundalar. Ve, ve seçimlerden sonra ilk kalkıp geldiğim, benim 'Kimsenin kazanamaz' dediği Harmancık'ta karşılayan ve bütün Türkiye'ye selamı çaktığımız Haşim Ali Arıkan Yeni Parti'de. Bursa'da belediye başkanlarında firemiz yok. Milletvekillerinde fire var sanmasın kimse. Nazarlık olsun diye bir eksik, beni yazın onun yerine Bursa vekili diye'' diye konuştu.

'YENİ PARTİ'NİN YENİ DÜZENİNİ KURACAĞIZ'

Partisinin Türkiye'nin yeni partisi olduğunu belirten Özel, ''Yeni Parti'nin yeni düzenini kuracağız. Yeni Parti, Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti, emeklinin yeni partisidir, emekçinin yeni partisidir. Yeni Parti; esnafın, işçinin, çiftçinin, hayvancının, arıcının yeni partisidir. Yeni Parti; gençlerin yeni partisidir, kadınların yeni partisidir. Ve Yeni Parti'nin yeni düzeninde Bursa'nın bütün demokratlarına yer vardır. Yeni Parti'nin kapıları açıktır; sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar. Yeter ki demokrasiden yana olsun, yeter ki demokrasiden yana olsun. Otokrasinin karşısında dursun, tek adama karşı olsun; hepsiyle birlikteyiz. Bir şeye bakarız; kimle yan yana duracağız diye bir şeye bakarız. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olmayan, anayasasıyla sorunu olmayan, bu ülkenin bayrağıyla sorunu olmayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olmayan tüm demokratlarla yan yanayız'' dedi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği program, Özel'in partilileri selamlamasının ardından sona erdi. (DHA)

Yiğithan HÜYÜK- Mehmet İNAN- Kutay SALİ/BURSA, (DHA)-

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