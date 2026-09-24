Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Örencik köyünde yaşayan İbrahim Çevik'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dün saat 19.00 sıralarında başlatılan arama çalışmalarında Çevik, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta saat 22.00 sıralarında dağda uyurken bulundu. Sağlık ekibine teslim edilen İbrahim Çevik, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. (DHA)

Traktörle 5 araç ile 2 ATM'ye çarptı; 127 bin lira ceza uygulandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.