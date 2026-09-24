Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, ev yemekleri lokantası işletmecisi Şenay Salam (48) ve eşi Servet Salam'ı (50) darbeden 3 şüpheliden yakalanan 2'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin toplam 23 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, salı günü saat 23.30 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta, meydana geldi.

Ev yemekleri lokantası işleten Şenay-Servet Salam çifti, dükkanlarının karşısındaki eğlence mekanında yüksek sesle küfürlü konuşanları uyardı. Uyarının ardından 3 kişi, iş yerine gelerek çifte saldırıp darbetti. İş yerinin camlarının da kırıldığı olaydan sonra saldırganlar bölgeden ayrıldı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Çift, götürüldükleri hastanede darp raporu alıp şüphelilerden şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin Edirne doğumlu 8 suç kaydı bulunan B.Ç. (41), 12 suç kaydı bulunan T.K. (36) ve 3 suç kaydı olan H.U. (45) olduğu belirlendi. Polis düzenlediği operasyonlarla B.Ç. ve T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.U.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Lokantacı çiftin darbedildiği anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)