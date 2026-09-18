AVUSTRALYA, (DHA) - AVUSTRALYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, göç oranlarını düşürme hedefi doğrultusunda vize süresini aşan turistlerin göçmen gözaltı merkezlerine yerleştirileceğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, vize ihlali yapan yabancıların sayısının 77 bine yükseldiğini belirterek, göç politikasında yeni bir sıkılaşmaya gidildiğini bildirdi. Alınan kararla öğrencilerin aile üyelerini yanlarında getirmesi kısıtlanırken, tatil ve çalışma vizeleri için kura sistemi getirildi ve vize süresini aşanlara yönelik cezai tedbirler artırıldı. Thistlethwaite, vize kurallarına uymayan turistlerin gözaltı merkezlerine yerleştirileceğini ve ardından ülkelerine sınır dışı edileceğini kaydederek, bu uygulamanın kural ihlallerine karşı güçlü bir uyarı niteliği taşıyacağını savundu.

'250 YATAK VE 100 YENİ DENETİM MEMURU GÖREVLENDİRİLECEK'

Göç Bakanı Tony Burke ise vize ihlali yapanların barındırılması amacıyla göçmen merkezlerinde 250 yeni yatak kapasitesi açılacağını ve sahada denetim yapacak 100 yeni personelin istihdam edileceğini söyledi. Karara tepki gösteren Avustralya Turizm Endüstrisi Konseyi İcra Kurulu Başkanı Erin McLeod da turistlerin gözaltına alınmasının ülkenin misafirperver imajına ve ekonomisine ciddi zarar vereceği uyarısında bulunurken, mülteci hakları savunucuları ise uygulamanın yasal ve insani güvenlik sorunları yaratacağını, Avustralya Göç Yasası'nın cezalandırma amaçlı gözaltılara izin vermediğini aktardı.