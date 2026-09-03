İSTANBUL, (DHA)- UN üreticisi Sinangil, koruma altındaki çocuklara yaz tatili imkanı sunan Kalben Çocuk Köyü Projesi'ne desteğini sürdürdüğünü duyurdu. İş birliği kapsamında düzenlenen atölyede, 7-12 yaş aralığındaki çocukların pasta şeflerinden temel pastacılık eğitimi aldığı aktarıldı. Kendi hazırladıkları ürünlerle mutfak deneyimi kazanan çocuklar, birlikte üretmenin ve aynı sofrayı paylaşmanın keyfini yaşadı.

Sinangil, çocukların daha mutlu, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe sahip olması için toplumsal fayda odaklı projelere katkı sunmaya devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda Sinangil, koruma altında yetişen çocuklara yönelik çalışmalar yürüten Kalben Derneği'yle bir projeye imza attı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen Kalben Çocuk Köyü Projesi'nde çocuklara özel pastacılık atölyesi düzenlendi. Balıkesir'deki Ekinlik Adası'nda yaz tatili programına katılan 7-12 yaş grubundaki çocuklar, pasta şefleriyle mutfağa girerek pasta yapmayı öğrendi. Aynı zamanda turta yapmayı da öğrenen çocuklar, etkinlik boyunca hem eğlendi hem de mutfakta üretim deneyimi kazandı.

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENME VE EĞLENME KEYFİ

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer verildi:

'Yaklaşık on yıldır devlet koruması altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürüten Kalben Derneği, Ekinlik Adası'nda hayata geçirdiği Çocuk Köyü Projesi'yle çocuklara güvenli bir ortamda tatil yapma ve farklı deneyimler kazanma imkanı sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle her hafta onlarca çocuğun ağırlandığı köyde, bir haftalık konaklama süresince sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Atölyeler ve çeşitli etkinliklerle çocukların birlikte öğrenmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve tatillerini keyifle geçirmeleri hedefleniyor. Sinangil ve Kalben Derneği tarafından düzenlenen pastacılık atölyesinin ardından çocuklara, köyde geçirdikleri zamanı yaratıcı etkinliklerle değerlendirmeleri ve doğayla iç içe eğlenmeleri için Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve uçurtma hediye edildi.'

'ÇOCUKLARIN YAŞAMINA DEĞER KATAN PROJELERDE SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ'

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan şu ifadeleri kullandı:

'Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine alan açan her çalışmayı toplumumuzun geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu nedenle Kalben Derneği'nin büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalara katkı sunmak, kurumsal sorumluluk anlayışımızda önemli bir yere sahip. Bir çocuğun merakını, özgüvenini ve geleceğe dair umudunu güçlendirebilmek, bu iş birliğinin bizim için en kıymetli karşılığını oluşturuyor. Eksun Gıda olarak Sinangil markamızla çocukların yaşamına değer katan projelerde sorumluluk üstlenmeyi sürdüreceğiz.'