MERSİN, (DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi'nin işletme öncesi planlı eş değerlendirme çalışmasının bir aşamasının başladığı bildirildi.

Uzman ekip, 1'inci Güç Ünitesi'nin ünite kontrol odası operatörlerinin mesleki bilgi ve becerilerini 'Personel Performansının Gözlemlenmesi' (Crew Performance Observation, CPO) yöntemiyle değerlendirecek. Misyonun başkanlığını, WANO Moskova Merkezi CPO ve emsal değerlendirme ekipleri yöneticisi Wang Tingkui (Çin) üstleniyor.

Uzmanlar, bu çalışma dahilinde, tam ölçekli simülatörde oluşturulan senaryolara göre ünite kontrol odası operatörlerinin yaptığı çalışmaları analiz edecek. Gerçek koşullara mümkün olduğunca yakın ortamda 3 kontrollü senaryo üzerinde çalışılacak. İşletme modlarının ayrıntılı şekilde simüle edilmesi sayesinde personelin güç ünitesini yönetme, ünitenin durumunu kontrol etme ve simüle edilen ekipman arızalarına doğru şekilde müdahale etme becerileri değerlendirilecek.

Misyonun son aşamasında CPO uzmanları, Akkuyu NGS personeliyle birlikte tam ölçekli simülatörde uygulanan senaryoların sonuçlarına göre hazırlanan raporları değerlendirecek. Bu veriler; üretim süreçleri, dokümantasyon kalitesi ve olağan dışı durumlarda uygulanacak çalışma prosedürleri açısından iyileştirmeye açık alanların belirlenmesine yardımcı olacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'WANO CPO misyonu, santralin işletme öncesi aşamasında önemli bir süreç. Bu yalnızca planlı bir değerlendirme değil, aynı zamanda hazırlıklarını tamamlamış ekiplerin gelişimini destekleyen, güçlü yönlerini ortaya koyan ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesini sağlayan önemli bir araç. WANO ile iş birliği, değerli sektör deneyimine erişmemizi sağlıyor ve dünyadaki en iyi uygulamaları inceleyip hayata geçirmemize olanak tanıyor. Bu gibi çalışmalar, ekip içindeki yapıcı diyaloğu güçlendirmemize, gelişim alanlarını açık şekilde değerlendirmemize ve günlük çalışmalarımızın kalitesini sürekli artırmamıza katkı sağlıyor.'

WANO Moskova Merkezi CPO Uzman Ekibi Başkanı Wang Tingkui de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Misyonun temel amacı, işletme personelinin güç ünitesinin farklı çalışma modlarında, normal işletme koşullarının bozulduğu durumlar ve ekipman arızaları da dahil olmak üzere, görevlerini yerine getirmeye ne ölçüde hazır olduğunu değerlendirmek. Bizim için temel değerlendirme kriteri, nükleer güvenlik ilkelerine uyulmasıdır. Ayrıca operatörlerin davranışlarını, kendi aralarındaki etkileşimi ve güç ünitesinin durumunu kontrol etme becerilerini de değerlendiriyoruz. Misyon kapsamında

işletme dokümantasyonunun kalitesi de ayrıca inceleniyor. Şimdiden Akkuyu NGS ekibinin iyi bir hazırlık seviyesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Operatörler kendilerine sunulan senaryoları başarıyla uyguluyor, ortaya çıkan sapmaları zamanında tespit ediyor ve gerekli önlemleri alıyor. Personel, yedek kontrol araçlarına geçiş sırasında da kendinden emin ve doğru şekilde hareket ediyor' ifadelerini kullandı.