İSTANBUL, (DHA)- TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanının, Türkiye'de 'ACI World Genel Direktörü Mükemmellik Onur Listes'ne girdiğini duyurdu. Ödül töreni İstanbul'da düzenlenen ACI World Müşteri Deneyimi Zirvesi sırasında gerçekleşti.

TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Tiflis ve Üsküp havalimanları Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality-ASQ) Müşteri Deneyimi Ödülleri'ni aldı. Aynı zamanda İzmir ve Ankara havalimanlarının onur listesine girmeye de hak kazandığı aktarıldı. İzmir ve Ankara'nın girdiği listede tüm dünyadan 99 havalimanının yer aldığı kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bu yıl İstanbul'da düzenlenen törende Ankara Esenboğa Havalimanı, Avrupa'da, 5-15 milyon yolcu kategorisinde 'en iyi giden yolcu deneyimi' ve 'en keyifli havalimanı' ödüllerini aldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı da aynı kategoride 'en iyi giden yolcu deneyimi'yle birlikte 'en kolay havalimanı yolculuğu', 'en keyifli havalimanı' ve 'en temiz havalimanı' kategorilerinde ödüle layık görüldü.

'Tiflis Havalimanı, Avrupa'da, 2-5 milyon yolcu kategorisinde 'en iyi giden yolcu deneyimi' başta olmak üzere 'en adanmış personele sahip havalimanı', 'en kolay havalimanı yolculuğu', 'en keyifli havalimanı' ve 'en temiz havalimanı' ödüllerini aldı. Üsküp Havalimanı, 'Avrupa'da en kolay havalimanı yolculuğu' kategorisinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.'

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 'TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında, yolcuların değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından izleyerek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte yolcu deneyiminin her adımında hizmet veriyoruz. Bu yıl Türkiye'de ve yurtdışında işlettiğimiz dört havalimanı ödüllendirildi. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes'in gösterdiği uzun dönemli başarıdan ve onur listesine girmesinden ayrıca mutluluk duyduk. Bu başarıda emeği bulunan çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.