İSTANBUL, (DHA) -TEKNOSA, saha ekiplerinin yüzde 15 büyüterek 300 kişilik yeni istihdam sağlamaya hazırlandıklarını açıkladı. Bu yıl 20'inci yaşını kutlayan Teknosa Akademi ile çalışanlarının mesleki ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeyi sürdürdüğünü duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendesinde saha ekiplerini yüzde 15 büyüterek 300 kişilik ek istihdam sağlamaya hazırlandığını açıkladı. 20 yıldır faaliyet gösteren Teknosa Akademi ile öğrenme ve gelişimi günlük iş yapış biçiminin bir parçası haline getirdiğini ifade etti.

Teknosa tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Perakendenin Akademisi yaklaşımıyla faaliyet gösteren Teknosa Akademi; ürün bilgisi ve teknoloji trendlerinden satış ve hizmet yetkinliklerine, yönetici gelişim programlarından işbaşı öğrenme ve dijital gelişim çözümlerine kadar geniş bir alanda çalışanların gelişimini destekliyor. Bugüne kadar 17 bin 859 tekil katılımcıya ulaşan Akademi'de 1,4 milyonun üzerinde sınıf içi katılımcı-saati ve 274 binin üzerinde e-eğitim saati gerçekleştirildi.'

'YENİ İSTİHDAMLA BÜYÜRKEN ÇALIŞANLARIMIZIN GELİŞİMİNE DE YATIRIM YAPIYORUZ'

Teknosa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Değirmenci, yılın son dönemine girerken saha organizasyonunu yeni istihdamla güçlendirdiklerini belirterek şunları söyledi: 'Büyümemizin merkezinde insan kaynağı ve sürekli gelişim kültürü yer alıyor. Teknoloji perakendesinde müşteri deneyiminin önemli bir bölümü sahada şekilleniyor. Bu nedenle ekiplerimizin değişen müşteri beklentilerini doğru okuyan, teknolojiye hâkim ve gelişime açık bir yapıda olmasını önemsiyoruz. Bu yıl 20'inci yaşını kutlayan Teknosa Akademi ile temel hizmet standartlarından yönetsel yetkinliklere, işbaşı öğrenmeden dijital gelişim çözümlerine kadar çalışanlarımızı destekliyoruz. Yeni istihdam ve gelişim yatırımlarımızla daha donanımlı, çevik ve geleceğe hazır bir saha organizasyonu oluşturuyoruz' dedi.