ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk eti ve yumurta üretiminin arttığını, içme sütü üretiminin ise azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,2 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,5 arttı. Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,1 arttı.

Temmuz ayında tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artarak 251 bin 861 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi de bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin oldu.

987 BİN 634 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı, ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,9 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,5 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,6 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,1 azaldı. Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,6 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,6 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,1 azaldı.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak 987 bin 634 ton oldu. İçme sütü üretimi ise önceki aya göre yüzde 6,6 oranında azalarak 130 bin 610 ton olarak gerçekleşti. (DHA)