İSTANBUL, (DHA)- TRENDYOL Grubu CEO'su Erdem İnan, Türkiye'de düzenlenen GITEX Ai Türkiye 2026 kapsamındaki panelde yapay zekanın şirketin e-ihracat vizyonuna ve global büyüme stratejisine yansımalarını paylaştı. Erdem İnan, 'Yerli üretici ve KOBİ'lerimizin küresel pazarlara açılmasındaki rolüyle yapay zekayı büyük bir stratejik güç ve kaldıraç olarak görüyoruz' dedi. Zirvede bir sunum yapan Trendyol CTO'su Cenk Çivici ise, yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerinde uçtan uca kullanarak müşterilerini, iş ortaklarını ve kendi ekiplerini geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Teknoloji etkinliklerinden GITEX, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığıyla düzenlendi. İstanbul Fuar Merkezi'nde küresel teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, kamu temsilcileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren GITEX Ai Türkiye 2026'da, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar ele alındı.

Zirvedeki 'Küresel Ticaretin Yeni Yol Haritası: Yapay Zeka Ekosistemleri, Ölçek ve Yerel Uyum' (The New Playbook of Global Commerce: AI Ecosystems, Scale and Local Relevance) başlıklı panele katılan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, Trendyol'un yapay zeka yatırımlarını, global büyüme stratejisini ve e-ihracat vizyonunu paylaştı. Trendyol Grubu CTO'su Cenk Çivici ise, GITEX Ai Türkiye 2026'da platformdaki yapay zeka uygulamalarının bugününü ve geleceğini ortaya koyan bir sunum yaptı.

İNAN: KOBİ'LERİ KÜRESEL PAZARLARA TAŞIYAN YAPAY ZEKA E-İHRACATIN LOKOMOTİFİ

Günümüzde e-ticaretin yalnızca bir satış kanalı değil 'akıllı bir iş ortağı'na dönüştüğünü belirten Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, yapay zeka algoritmalarının yerli üretici ve KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasında oynadığı rolü şöyle aktardı:

'36 ülkeye uzanan Trendyol ekosisteminin temelinde teknoloji ve yapay zeka yer alıyor. Bugün 120 bini aşkın yerli üretici ve KOBİ'miz Trendyol üzerinden e-ihracat gerçekleştiriyor, her gün 200 binden fazla 'Made in Türkiye' etiketli ürünü yurt dışındaki kullanıcılara ulaştırıyoruz. Lojistikten müşteri taleplerine e-ihracatın her aşamasında rol alan yapay zeka algoritmalarımız, kültürel ve coğrafi farkları anlık analiz ederek doğru ürünü, doğru pazardaki doğru müşteriyle buluşturuyor. Yapay zekayı küresel pazarlarda büyük bir stratejik güç ve kaldıraç olarak görüyoruz. Dönüşüm hızının giderek ivmelendiği günümüzde, teknoloji altyapımızla KOBİ'lerimizi küreselleştirmek ve üretim kapasitelerini artırmak temel odak noktamız. Orta ve Doğu Avrupa, Körfez bölgesi ve Azerbaycan'ı kapsayan e-ihracat ekosistemimizle, ülkemizi dijital ekonomide üst lige taşımayı hedefliyoruz.'

ÇİVİCİ: YAPAY ZEKA UÇTAN UCA EKOSİSTEMİN HER NOKTASINDA

GITEX Ai Türkiye 2026'da bir sunum yapan Trendyol Grubu CTO'su Cenk Çivici ise, platformun yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerinde uçtan uca kullanarak iş ortaklarını, kullanıcılarını ve kendi ekiplerini geleceğe taşıdığını şöyle anlattı:

'Yerli yapay zeka büyük dil modelimiz Trendyol LLM ile iş ortaklarımız 10'dan fazla dilde ürün açıklaması oluşturabiliyor ve anlık çeviri sayesinde müşterilerle iletişim kurabiliyor. Bunun yanı sıra yapay zeka agent'ımız 'Ortak', iş ortaklarımıza dijital asistan olarak hizmet vererek, operasyonel süreçlerini kolaylaştırıyor. Müşteri tarafında ise Shopping Assistant uygulamamız müşterimizin bütçesine ve tarzına göre en uygun sepeti önerebiliyor. Bu dönüşüm satıcı ve müşteri deneyimiyle sınırlı kalmıyor: Ekiplerimizin verimliliğini artırmak için geliştirdiğimiz agent platformlarımız sayesinde, şu an yazılan kodların yüzde 20'si tamamen otonom yazılıyor. Otonom sistemlerimiz her gün 500 milyondan fazla karar ve tahmin üretiyor.'