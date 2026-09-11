Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'nda 30 finalist takım ve 410 üniversite öğrencisi, tasarladıkları araçlarla zorlu parkurda mücadele ediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde ve valilik himayelerinde Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'nda 30 finalist takım mücadele ediyor. 410 üniversite öğrencisinin katıldığı yarışmada öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla parkuru en kısa sürede tamamlayarak yüksek puan almak için yarışıyor. Yarışma, yarın yapılacak kapanış programıyla sona erecek.

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'

İstanbul'dan gelen Metehan Beyaz, takım arkadaşlarıyla tasarladıkları aracın oldukça yüksek performans gösterdiğini ve iyi derece elde ettiklerini belirterek, 'Etap zorluydu. Kayadan engeller ve dubalar vardı. Yine de üstesinden geldik. Gerçekten çok uzun zamandır yaptığımız çalışmanın ardından emeklerimizin gerçekten karşılığını aldık. Çok mutluyum' dedi.

'FİNALE KALDIK, ÇOK MUTLUYUZ'

Manisa'dan gelen takımın kaptanı Hakan Özdil ise yarışmaya ilk başvurularında finale kaldıklarını ve bu yüzden mutlu olduklarını ifade ederek, 'Aracımız 'Lidya', ilk başvurumuzda da finale kaldık. Çok zorlu bir süreçti, çok yoğun geçti. Ekibimle birlikte çok fazla uykusuz geceler atlattık ama ödülünü de aldık diyebiliriz. Sonuç olarak buradayız, diğer takımlarla kapışıyoruz. Dün bir manuel koşuya çıktık. Manuel koşumuz beklediğimizden çok daha güzel geçti. Çok mutluyuz bu yüzden. Birazdan da otonom koşular başlayacak, onlara hazırlık yapıyoruz' diye konuştu. (DHA)