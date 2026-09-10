Esra GÜNTEPE - Şevval CİNDİR / İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde Geleneksel Sporlar Festivali düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın final ve ödül törenine Türkiye'nin 33 ilinden yaklaşık 700 sporcunun katıldı. Organizasyonda, geleneksel spor ve oyunlar ziyaretçilerle buluşturuldu.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalde Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası ve halat çekme müsabakalarının yanı sıra aşık oyunu, mangala, topaç, çember çevirme, çemberbaz, hacıyatmaz, labirent oyunu, on iki taş, çuval yarışı, kale oyunu, koca ayak, dalya, VR ve beştaş gibi geleneksel oyunlar yer aldı. Festivalde düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ve çok sayıda davetli katıldı.

'SPORUN GÜCÜNÜ ALANA YANSITMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi'nin 2026 Avrupa Spor Şehri seçildiğini belirterek, 'Sultangazi, 2026 Avrupa Spor Şehri olarak seçildi. Bu unvanı Avrupa'da 21 şehir taşıyor. Biz de 2025 yılı aralık ayında bu unvanı almış olduk. Bir ilçe belediyesi olarak bu unvanı ilk defa Sultangazi Belediyesi taşıyor. Dolayısıyla sporun gücünü alana yansıtma gayreti içerisindeyiz' dedi.

Organizasyona Türkiye'nin yaklaşık 33 ilinden sporcuların katıldığını belirten Dursun, 'Bugün burada İstanbul'a, Sultangazi'ye Türkiye'nin yaklaşık olarak 40 vilayetinden sporcular geldi. Yine 800'e yakın sporcu var. Dünden beri burada kıyasıya, güçlü bir yarış içerisindeler. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü olarak biz de süreç içerisindeyiz' diye konuştu.

Geleneksel sporlara gençlerin gösterdiği ilginin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Dursun, 'Hep şöyle voleybol, basketbol, futbol gündemde olur, popüler sporlar gündemde olur. Ama şunu algıladım ki Türkiye'nin dört bir yanından sporcular, gençler özellikle geleneksel sporlara da çok ciddi manada ilgi duyuyorlar, ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla bu bizi sevindiren bir şey. Biz de bugün bu güzel organizasyona ev sahipliği yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Dursun organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, 'Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na, Dünya Etnospor Birliği'ne gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam artık şampiyonları görmüş olacağız ve güzel bir organizasyona daha Sultangazi'de nihayet vermiş olacağız' dedi.

'GELENEKLERİNE SAHİP BİR MİLLET, GELECEĞİNE DE SAHİP DEMEKTİR'

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ise organizasyona 33 ilden yaklaşık 700 sporcunun katıldığını belirterek, 'Bugün burada 33 ilden 700 sporcumuz, 700 gencimiz var. Mas güreşi ve halat çekme için geldiler. Aslında biz bu müsabakaları yaparken gençlerimizin geçmişle olan o ihtişamımızı geleceğe taşıyacağının kanıtını göstermiş oluyoruz' dedi.

Geleneksel sporların kültürün gelecek nesillere aktarılmasındaki önemine dikkat çeken Turus, 'Kendi kültürleriyle yetişen çocukların gelecekte de kendi kültürleriyle daha çok başarılı olacağını biliyoruz. Biz hem Türkiye sathında hem de dünya sathında kendi kültürlerini savunan milletlerin daha güçlü olduğunu gördük' diye konuştu.

Turus, organizasyonda sporun yanı sıra kardeşlik duygusunun da öne çıkarıldığını belirterek, 'Sadece spor değil, kardeşlik kazansın istiyoruz. Bir festival havasında bunu götürüyoruz ve çocuklarımıza şunu söylüyoruz: Halat çekme branşıyla aslında birlikten nasıl kuvvet doğduğunu görüyoruz. Mas güreşiyle aslında teknik neler yapılabileceğini gösteriyoruz. Güreşin sadece bir güç gösterisi olmadığını, aynı zamanda bir teknik altyapıya sahip olduğunu gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların gençlerin kültürel bağlarını güçlendirdiğini söyleyen Turus, 'Kendi geleneğiyle, geçmişiyle barışık gençlerin, çocukların yetişmesi demek, gelecekte de çok nitelikli ve en önemlisi güçlü bir Türkiye'nin olacağının karşılığıdır. Geleneklerine sahip bir millet, geleceğine de sahip demektir' dedi.