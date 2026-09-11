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Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Tim Jabol Folcarelli, Arseniy Batagov, Malinovskyi ile Okay Yokuşlu, kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Tümosan Konyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı;

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Konya'ya gitti.

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