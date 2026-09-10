İSTANBUL, (DHA) - DEFACTO, 'Back to School' dönemi için hazırladığı VML imzalı yeni reklam filminde, 'Üşümüyorum' diyerek mont giymekten kaçınan gençleri, karlar altında gerçekleşen defilede anlatıyor.

DeFacto, yeni zexon montlarını eğlenceli bir moda hikayesinin parçası haline getirmek amacıyla VML imzalı ve yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan yeni reklam filmini yayınladı.

Defacto tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

'Okula dönüş dönemi, aileler için yalnızca yeni kıyafetlerin, çantaların ve okul ihtiyaçlarının tamamlandığı bir alışveriş süreci değil; aynı zamanda evin içinde her yıl yeniden yaşanan küçük pazarlıkların, tatlı itirazların ve tanıdık diyalogların da zamanı. Havalar soğumaya başladığında ebeveynlerin 'Montunu giy' uyarısına çocuklardan gelen en klasik cevap ise değişmiyor: 'Üşümüyorum.'

'Kar ve buzlarla kaplı bir atmosferde geçen filmde, yoğun kar yağışı altında sıra dışı bir defile izleniyor. Çocuklar podyumda tişörtleriyle yürürken, DeFacto'nun yeni sezon montları da onlara kimi zaman omuzlarına atılmış, kimi zaman ellerinde taşınan, kimi zaman da yalnızca kapüşonuyla kullanılan stil parçaları olarak eşlik ediyor. Podyumun iki yanında oturan yetişkin izleyiciler kalın kıyafetlerle soğuktan korunurken, gençlerin montsuz tavrı filmin mizahi etkisini güçlendiriyor. Çocuklarla ebeveynleri arasında her kış yeniden yaşanan bu tanıdık diyaloğu podyuma taşıyan film, gündelik bir aile içi anı moda dünyasının kodlarıyla yeniden yorumluyor. Filmin sonunda yer alan 'Üşümüyorum deyip muhtemelen giymeyeceği yeni sezon montlar da DeFacto'da' mesajı ise kampanyanın yaratıcı fikrini güçlü bir ironiyle özetliyor.

'Görsel dünyası ve müzikleri yapay zekâ teknolojileriyle hazırlanan reklam filmi, çocukların 'Ben böyle iyiyim' diyen özgüvenli tavrını mizahla sahiplenirken, DeFacto'nun yeni sezon montlarını da bu hikâyenin doğal bir parçası olarak konumlandırıyor.'