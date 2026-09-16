ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 'CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Kararın yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Sarı, yeni eğitim öğretim döneminin MYK'nin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, 'Milli Eğitim çok büyük sorunlarla açıldı. Atanamayan öğretmenlerden tutun eğiticilerin eğitimine, fiziksel koşullardan müfredata kadar neresine bakarsanız bakın bir sorunlar yumağı' ifadelerini kullandı.

'TEZVİRAT ÜRETMEYE GEREK YOKTUR'

CHP'nin Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çektiklerini hatırlatan Sarı, 'CHP'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan, itilaftan, şaibeden, tartışmadan uzak, açık ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz. Buradaki amaç budur. Bunun etrafında tezvirat üretmeye gerek yoktur. Bizden başka davacılar da vardı, bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Burada hala bir Yargıtay denetiminin olacağı biçimindeki değerlendirmeler doğru değildir. CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra, bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz' diye konuştu.

CHP'nin Yenilik Partisi ile görüştüğüne dair iddialar ilişkin Sarı, söz konusu iddiaları hayretle takip ettiklerini ifade ederek, 'Teyit edilmemiş, hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan ve hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. CHP'nin hiçbir yöneticisi, resmi ya da gayriresmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, temas içinde değildir' dedi. (DHA)