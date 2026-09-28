Aybala MELEK/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, toplantıda ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettiklerini belirterek, 'Geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

'HER ANIMIZI TÜRKİYE İÇİN SEFERBER EDİYORUZ'

Erdoğan, 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı Külliye'de misafir ettiklerini hatırlatarak, 'Üç yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buse Nas Sürmeneli'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz' diye konuştu.

'HAVALİMANIMIZ DÜNYADA İKİNCİ'

18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadıklarını anımsatan Erdoğan, 'Muhalefetin 'buraya uçak inmez' dediği İstanbul Havalimanı'mız açıldığı ilk günden bu yana rekora doymuyor. 'Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var' diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gaziler için devlet olarak imkanları nispetinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ettiklerini, şehitlerin emanetine bakmaya, hayata geçirdikleri düzenlemeler ve attıkları adımlarla şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

'HAKKI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittiklerini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiğini anımsatan Erdoğan, 'Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu sene de vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan, savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz' dedi.

'BİN YILLIK KARDEŞLİK HUKUKUNU TESİS EDEN BİR TÜRKİYE VAR'

Erdoğan, 'Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz' diye konuştu.

'HAK YİYENLERİ SAVUNMA YOLUNA ASLA GİTMEYİZ'

17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, 'Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk' dedi.

'FİNANSAL SİSTEMİMİZE SİRAYET ETMİŞ HERHANGİ BİR RİST MEVZUBAHİS DEĞİLDİR'

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesai ile çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla Batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır' diye konuştu.

'EKONOMİ KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELECEĞİM'

Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreci ile ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere ilişiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.'

Erdoğan, son olarak bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A-Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. (DHA)