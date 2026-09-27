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Kaza, saat 18.30 sıralarında Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi FSM Caddesi'nde meydana geldi. Sokak arasında motosikletiyle seyir halinde olan Engin G., arkadaşıyla oyun oynarken yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve çocuk savrulurken, yaralanan Ömer Ö., çevredekilerin yardımıyla özel araçla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk, taburcu edildi. Motosiklet sürücüsü emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yasin KESKİN/ KARACABEY(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde Engin G. (49) idaresindeki motosikletin çarptığı Ömer Ö., (3) yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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