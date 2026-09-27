Mehmet İNAN - Cennet Porsuk - Hasan Bozbey / BURSA,(DHA)- İTALYA Teknik Direktörü Roberto Mancini, 'Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu' dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta İtalya yarın 21.45'te Türkiye'nin konuğu olacak. İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini ve tecrübeli orta saha oyuncusu Sandro Tonali, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu belirten Mancini, 'Taraftarlar mutsuz olabilir. Tepkilerini anlıyorum. Bunları değiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Yarın iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok farklılık göremeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Yarın durumunu değerlendireceğiz' diye konuştu.

TONALİ: DENEYİMLİ OYUNCULAR OLARAK DAHA FAZLA VARLIK GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR

Yarınki maça odaklanmaları gerektiğini söyleyen Sandro Tonali, 'Deneyimli oyuncular olarak daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor. Takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız var. O maçtan öğrendiğimiz şeyler var. Bu formayı taşımak kolay değil. Genç oyunculara daha hafif davranmamız gerekiyor. Herkesin onlara yardım etmesi gerekiyor. Geçmişi unutup, yarınki 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor' dedi.

'TÜRKİYE'YE DAHA İYİ OYUNCULAR VE YILDIZLAR KATILIYOR'

İlerde Türkiye'de forma giyme konusunda düşüncesi olup olmadığı sorulan Tonali, 'Daha önce geleceğimle alakalı böyle bir şey düşünmedim. Türkiye'ye daha iyi oyuncular ve yıldızlar katılıyor. Çok fazla oyuncunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da özellikle Türkiye'deki maçlarda çok zorlandık. Burası hakkında geleceğim için daha önce bir şey düşünmedim' diye konuştu.