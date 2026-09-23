Özcan ÇİRİŞ- Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında kredi desteğinden yararlanarak evlenen çiftler için düzenlenen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, gençlere mutluluk dileyerek, 'Birbirinizi anlamak, dinlemek, saygı göstermek ve her şartta birbirinizin yanında olmak evliliği güçlü kılar' tavsiyesinde bulundu.

Bitlis Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kurum amirleri, evlenen çiftler ve yakınları katıldı. Programda genç çiftlerle sohbet eden Vali Karakaya, evliliklerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Genç çiftlere seslenen Vali Karakaya, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, güçlü bir toplumun güçlü ailelerden geçtiğini söyledi. Devletin gençlerin yuva kurarken karşılaştıkları güçlükleri azaltmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Karakaya, 'Ülkemizin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimize ekonomik desteğin yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır' diye konuştu.

Evliliğin çiftlerin hayatlarını huzurlu ve mutlu şekilde sürdürmeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Karakaya, evliliğin yalnızca hayatın güzelliklerini paylaşmak değil, zorluklara da birlikte göğüs germeyi gerektirdiğini söyledi. Vali Karakaya, 'Birbirinizi anlamak, dinlemek, saygı göstermek ve her şartta birbirinizin yanında olmak evliliği güçlü kılar. Bizler de devletimizin bütün imkanlarıyla gençlerimizin yanında olmaya, aile kurumunu güçlendirmeye ve yeni yuvaların sağlam temeller üzerinde yükselmesini desteklemeye gayret ediyoruz. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluk diliyorum' ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİMİZE YAPILAN ÖNEMLİ BİR YATIRIM'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da evliliğin iki insanın hayatını birleştirmesinden öte birlikte yuva kurmak ve aynı hayallere omuz vermek olduğunu söyledi. Proje kapsamında düzenlenen 'Aile Buluşmaları'nın önemine değinen Akdoğan, 'Sağlam ve huzurlu yuvalar kurabilmeleri bizim için yalnızca bugünlerine değil, geleceğimize yapılan önemli bir yatırımdır. Sevgili gençler, evlilik yolculuğunuzda her zaman aynı düşünmeyebilirsiniz. Hayatın farklı dönemlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu zorluklar karşısında birbirinizi dinlemek, anlamak ve birbirinizin elini bırakmamaktır. Çünkü güzel bir aile kusursuz insanların değil, birbirlerine karşı sevgi, saygı, sabır ve anlayış gösteren insanların kurduğu ailedir' dedi.

Akdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak genç çiftlerin evlilik yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'İhtiyaç duyduğunuzda sizlere destek sunmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Rabbim yuvalarınızı sevgiyle, muhabbetle ve huzurla daim eylesin' diye konuştu. (DHA)