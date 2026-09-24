ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKON) iş birliğinde düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Sağlık Turizmi ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi', Ankara'da gerçekleştirildi. Zirvede, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sağlık turizmi ve medikal teknoloji alanlarında iş birliğinin artırılması ile ortak yatırım imkanları ele alındı.

Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve sağlık turizmi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen zirve, Ankara'da gerçekleştirildi. Programa, SANKON Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, SATKON Genel Başkanı Ali Altuntaş bazı Balkan ülkelerinin Ankara büyükelçilikleri, diplomatlar, bürokratlar, iş insanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Zirvede sağlık turizmi, medikal ürünler, tıbbi cihazlar, geriatri ve yaşlı bakım, teknoloji, bilişim, yapay zekâ, ithalat ve ihracat, tarım, tekstil, gıda, eğitim, savunma sanayisi, turizm ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

SANKON Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Balkan ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmediğini belirterek, 'Balkanlar farklı milletlerin, kültürlerin ve devletlerin bir arada bulunduğu, tarih boyunca birbirleriyle güçlü bağlar kurduğu son derece önemli bir coğrafyadır. Türkiye olarak Balkan ülkeleriyle ilişkilerimizi yalnızca diplomatik ilişkiler çerçevesinde değerlendirmiyoruz. Bizler; ticaretin, yatırımın, üretimin, girişimciliğin, eğitimin ve insani ilişkilerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. Değerli katılımcılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde Balkan Coğrafyasında bulunan Devletlerle en üst düzey; ekonomik, ticari, stratejik, kültürel ve siyasal ilişkilere kurdu. SANKON kuruluşu olarak Türkiye ile Balkan Coğrafyasında bulunan ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Balkan ülkeleri Ankara Büyükelçilikleri ile 10 yıldır işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yürütmekteyiz' dedi.

'GÜÇLÜ BİR BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ AĞI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Cevahiroğlu, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı yatırımlar ve ortak projelerle geliştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: 'Ülkeler arasında kurulan her ticari bağ, gerçekleştirilen her yatırım ve hayata geçirilen her ortak proje; yalnızca ekonomik değer oluşturmaz. Aynı zamanda ülkeler arasında güven, karşılıklı anlayış ve uzun vadeli dostluklar inşa eder. SANKON olarak bizler; üretimin, yatırımın, girişimciliğin ve uluslararası iş birliklerinin Türkiye'nin ve Balkan Ülkeleri'nin ilişkilerini güçlendireceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Balkan Ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasını önemsiyoruz. Değerli katılımcılar, Balkanlar'ın ekonomik potansiyelinin; karşılıklı yatırımlar, yeni ticaret yolları, ortak projeler ve kamu özel sektör iş birlikleriyle daha da gelişeceğine inanıyoruz. Hedefimiz yalnızca ticaret hacmimizi artırmak değildir. Hedefimiz; bilgi üreten, teknoloji geliştiren, yatırım yapan, ortak projeler gerçekleştiren ve birbirinin kalkınmasına katkı sağlayan güçlü bir bölgesel iş birliği ağı oluşturmaktır. Bu nedenle SANKON olarak; uluslararası standartlara uygun, karşılıklı kazan kazan ilkesini esas alan, sürdürülebilir ve kurumsal iş birliklerini destekliyoruz. İnanıyoruz ki kalıcı başarı; kişisel çıkarlardan ziyade güçlü kurumlarla, ortak akılla ve karşılıklı güvenle mümkündür.'

'TÜRK ŞİRKETLERİ PROJELERDE GÖREV ALMAYA HAZIR'

Cevahiroğlu, Türk şirketlerinin Balkan ülkelerinin ekonomik kalkınmasına yönelik stratejik projelerde görev almaya hazır olduğunu belirterek, 'Sayın Büyükelçilerim Türk şirketleri olarak Balkan coğrafyasında bulunan ülkelerin ekonomik kalkınmasına yönelik projelerinde özellikle; inşaat, altyapı ve üstyapı projeleri, enerji, teknoloji, savunma sanayi, sağlık yatırımları gibi stratejik projelerde görev almaya hazırız. Ülkelerinizin hükümetlerinizin güncel projeleri Büyükelçilikler aracılığıyla SANKON Genel merkezine bildirildiği takdirde projeler üye şirketlerimizle paylaşılacak, Türk şirketleri olarak gerekli çalışmaları yaparak, projeler de görev almaya hazırız. Balkan ülkeleri Sağlık Turizmi ve Ekonomik İş birliği Zirvesi Konferansı'nın yapılması için destek ve katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ve Hükümetimize, Balkan Devletleri Ankara Büyükelçilikleri ne Balkan ülkelerinin Başkentlerinde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine hepinizin huzurunda teşekkür ederim' dedi.

'BALKANLAR TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA GİRİŞ KAPISI'

SATKON Genel Başkanı Ali Altuntaş, Balkanların Türkiye açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, 'Balkanlar bizim gözümüzde çok önemli bir yere sahip Türkiye'nin Avrupa'ya giriş kapısı. Ülkemizin coğrafi konumu ekvator kuşağında olması Uluslararası sağlık turizmi alanında son derece büyük bir öneme sahip. Tüm dünyada sağlık alt yapısı mükemmel teknik hizmetler mükemmel personel mükemmel ve diğer ülkelere göre daha ekonomiktir. Biz özellikle ülkemizde yeni teknolojilerin hayat bulması ve bu teknolojilerin tüm insanlığa ulaştırılması ile ilgili çalışmalara öncülük etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)