ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları ve AJet temsilcilerini kabul etti.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Murat Şeker, Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Sayın Ahmet Olmuştur, Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Sayın Metin Gülşen, AJet Genel Müdürü Sayın Kerem Sarp ve Türk Hava Yolları Teknik Genel Müdürü Sayın Mikail Akbulut'u bakanlığımızda ağırladık. 18 Eylül'de açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4'üncü pistimizin hazırlıklarını ve sivil havacılık alanındaki güncel gelişmeleri istişare ettik. Havacılık sektörümüzün güçlenmesi, yolcularımız için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturulması için ortak akılla çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)