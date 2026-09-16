Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE ve Almanya arasında 'Tarım ve Gıda Sektörü Alanlarında İkili İşbirliğinin Derinleştirilmesi ve Ortak Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı' imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz; iki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz' dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonu'nda, Türkiye ile Almanya arasında tarım alanından iş birliğini geliştirmek amacıyla 'Tarım ve Gıda Sektörü Alanlarında İkili İşbirliğinin Derinleştirilmesi ve Ortak Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı' imzalandı. Beyanı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer imzaladı. İmza töreninde konuşan Bakan Yumaklı, 'Sayın Bakan ile geçtiğimiz ocak ayında Berlin'de bir araya gelmiş, tarım ve gıda alanındaki ilişkilerimizi daha ileriye taşıma konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bugünkü ziyaretini de Berlin'de başlattığımız bu diyaloğun Ankara'daki güçlü bir devamı olarak görüyoruz. Almanya, Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biridir. Biz, ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin tarım ve gıda alanında da sahip olduğumuz potansiyele uygun şekilde gelişmesini istiyoruz. 2025 yılında Almanya'ya tarımsal ürün ihracatımız yaklaşık 2,2 milyar dolar, Almanya'dan tarımsal ürün ithalatımız ise yaklaşık 753 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar önemli olmakla birlikte, iki ülkenin ekonomik büyüklüğü ve tarım-gıda sektörlerindeki kapasitesi dikkate alındığında, önümüzde çok daha büyük bir potansiyel bulunduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz; iki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Bunun için karşılıklı ticaretimizin önündeki teknik meseleleri çözmeye, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını desteklemeye ve yatırım imkanlarını geliştirmeye devam edeceğiz' dedi.

'ORTAYA KOYDUĞUMUZ HEDEFLERİN TAKİBİNİ YAPACAĞIZ'

Bakan Yumaklı, görüşmenin en önemli somut çıktılarından birinin imzalanan Ortak Niyet Beyanı olduğunu vurgulayarak, 'Bu belgeyle, ülkelerimiz arasında mevcut olan Tarım Alanında Mutabakat Zaptı'nı daha ileri bir aşamaya taşımayı ve iş birliğimizin özellikle tarımsal ticarete olan etkisini artırmayı amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz; yalnızca belge imzalamak veya kamu kurumlarımız arasındaki diyaloğu artırmak değil. Bu iş birliğinin üreticimize, ihracatçımıza ve özel sektörümüze somut olarak yansımasını istiyoruz. Bu kapsamda Türk ve Alman firmaları arasında yeni ticaret ve yatırım imkanlarının oluşturulmasını, teknoloji transferinin artırılmasını ve ortak üretim modellerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Özellikle tarım teknolojileri, gıda sanayi, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve tarımsal Ar-Ge alanlarında önemli bir iş birliği potansiyelimiz bulunuyor. Sayın Rainer'in ülkemizdeki programının özel sektör ayağını da bu nedenle son derece önemsiyoruz. Sayın Bakan bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelecek. Programının devamında ise tarım teknolojileri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı ziyaret ederek Türkiye'nin üretim, teknoloji ve girişimcilik kapasitesini yerinde görme imkanı bulacak. Önümüzdeki süreçte bir diğer önceliğimiz de Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesini yeniden aktif hale getirmek olacak. Teknik ekiplerimizi daha sık bir araya getirerek, bugün ortaya koyduğumuz hedeflerin takibini yapacağız. İnanıyorum ki bugün imzaladığımız Niyet Beyanı ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler; ülkelerimiz arasındaki tarım ve gıda iş birliğine yeni bir ivme kazandıracak, özel sektörlerimiz arasında yeni ve somut ortaklıkların kurulmasına önemli katkı sağlayacaktır' diye konuştu.

'TARIM VE GIDA ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ PARTNERLERİZ'

Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer ise Türkiye ile Almanya'nın tarım ve gıda alanında çok önemli bir partner olduğunu belirtti. Rainer, 'Türkiye ve Almanya birbirlerine güvenilir partnerlerdir. En yakın şekilde birlikte iş birliği icra etmeleri gerekiyor ki bu dönemdeki küresel zorluklara birlikte omuz gelebilsinler. Az önce Sayın Bakan ile birlikte Ortak Niyet Beyanı imzalayarak hükümetlerimiz adına iş birliğini derinleştirme konusunda ortak arzumuzu ve niyetimizi ortaya koyduk' dedi. (DHA)