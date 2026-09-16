Ece ÇAM- Hadican EROL/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- KIZILAY Maden Suyu, 100'üncü yaşını doğduğu topraklarda, Afyonkarahisar'da kutladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, nesilden nesile aktarılan iyilik ve sağlık hikayesinin yanı sıra Kızılay İçecek'in yeni kaynağı ve genişleyen ürün portföyüyle şekillenen ikinci yüzyıl hedefleri paylaşıldı.

Kızılay Maden Suyu, 100'üncü yaşını Afyonkarahisar'da düzenlenen özel bir programla kutladı. Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, 1926'da başlayan yolculuktan ikinci yüzyıl hedeflerine uzanan yeni dönem anlatıldı. Konuşmaların ardından Kızılay Maden Suyu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan pasta kesildi, daha sonra fabrika gezildi.

'DAHA FAZLA TEKNOLOJİ YATIRIMI YAPMAYA ÖZEN GÖSTERDİK'

Kızılay Maden Suyu'nun 100'üncü yıl buluşmasında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, '100 sene aslında kısa bir zaman değil, baktığınızda çok uzun bir zaman. Ama bu suya baktığımızda; Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl'deki suyuna baktığımız zaman aslında Frigyalılara kadar uzanan bir şifa kaynağından bahsediyoruz. Bu şifa kaynağı Abdülhamid zamanında Hamidiye Etfal Hastanesi'ne bir iyilik akarı olarak veriliyor ve o dönem iyilikle yolculuğu, iyilikle yolu aslında kesişmeye başlamış oluyor. O dönem ihtiyaç sahibi hastaların, çocukların tedavisi için bu kaynak kullanılıyor. Sonrasında 1926 senesinde, bizim Türk Kızılayı olarak onursal başkanımız Cumhurbaşkanımızdı. O dönemki onursal başkanımız, hareketimize Kızılay ismini verecek olan, ülkemizin de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1926 senesinde öncelikle bir böbrek rahatsızlığını buradan gelen suyla iyileştirmiş oluyor. Sonrasında da bu suyun şifasını kendisi de görmüş birisi olarak buradaki fabrikanın yapılmasını ve Kızılay'a akar olarak vakfedilmesini talimatlandırıyor. Ve bizim de 1926 senesinde bu emaneti alışımız başlamış oluyor. Tabii o zamandan bu zamana çok şeyler değişti. Bizler her zaman bunu bir emanet olarak gördük. Buradan edindiğimiz her bir kuruşun aslında milletimize bir iyilik olarak döndüğünün bilinciyle daha fazla geliştirmeye, sağlık üretmeye, sağlıklı içecekleri geliştirmeye, teknoloji yatırımı yapmaya özen gösterdik' dedi.

'ÜRÜN GRUPLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMİŞ DURUMDAYIZ'

Senede 2 milyar şişe üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, 'Bugün geldiğimiz noktada gerçekten Kızılay İçecek Grubu çok büyümüş durumda başlangıç noktamıza göre. Senede 2 milyar şişe üretim yapıyoruz. 3 tane fabrikamız var; Afyon'da, Erzincan'da ve Adana'da. Ürün gruplarımızı çeşitlendirmiş durumdayız. Ama bu ürün gruplarımızın her birinde mutlaka önemsediğimiz konular şunlar: Mutlaka sağlıklı olmasına dikkat ediyoruz. Hiçbir içecek grubumuzda aromalılar dahil, fras grupları dahil kesinlikle koruyucu bulunmuyor. Hiçbir içecek grubumuzda mısır nişastasından elde edilen şekeri kullanmıyoruz. Şeker kullanıyorsak mutlaka şeker pancarından elde ediyoruz ve mutlaka sağlık için de önerdiğimiz şekilde miktarını azaltmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN İLK VE TEK İNSANİ YARDIM AR-GE MERKEZİ'

Yılmaz, 'Burada, içinde bulunduğumuz fabrikada aslında bir Ar-Ge merkezimiz var. Ve bu, ülkemizin ilk ve tek İnsani Yardım Ar-Ge Merkezi. Burada bir taraftan aslında bu içeceklerin daha sağlıklı olması adına mikrobiyolojik analizleri, kimyasal analizleri sürekli yapıyoruz ama bir taraftan da çeşitlerimizi arttırıyoruz. Özellikle fonksiyonel içecek serimizde, Kızılay Plus serimizde lipozom teknolojisi adını verdiğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Bu son derece önemli. Bizim sonuçta almayı hedeflediğimiz bazısı enerji için, bazısı sindirim için, bazısı daha sağlıklı olmak için fayda sağlayacak molekülleri lipozomların içine hapsederek bu içeceklerin içine koymamız; aslında kana parçalanmadan Coenzyme Q10 gibi ya da belli faydalı diğer vitaminler gibi bu vitaminlerin direkt kana geçebilmesini sağlıyor. Ve bunu da Ar-Ge merkezimizde aslında biz şekillendiriyoruz. Dolayısıyla güçlü bir markayız. Bu güçlü markamız ticari olarak da son derece güçlü. Ama biz bu gücü ticari güçten öte 29 farklı ürün çıkarıyoruz bugün, suyu eklemiş durumdayız; bir taraftan 26 ülkeye ihracat yapıyoruz bizim gücümüz aslında tarihimizden geliyor. Bizim gücümüz ismimizden geliyor. Bizim gücümüz en önemlisi yaptığımız iyiliklerden geliyor. Çünkü buradan, bu fabrikaların hiçbiri bir grubunun ya da insanların zengin olmasına hizmet etmiyor' ifadelerini kullandı.

'BUGÜN, İKİ YENİ ÜRÜNÜMÜZÜN DE LANSMANINI YAPMIŞ OLUYORUZ'

Elde edilen gerilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyleyen Yılmaz, 'Burada elde edilen her bir kuruş Kızılay Derneği'ne aktarılıyor ve Kızılay eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu nedenle biz burada iyilik vurgusunun özellikle altını çizmek istiyoruz. Emanet vurgusunun altını çizmek istiyoruz. Çünkü bu emanet bizler için tarihi önemi olan ve bizlerin de gururla taşıdığı, ileriye daha nice yüzyıllar büyüterek ilerletmeye söz verdiğimiz bir emanet. Ve bugün ikinci yüzyıla girerken sizlere aslında iki tane yeni ürünümüzün de lansmanını yapmış oluyoruz: Karahisar Gazozu: Afyonkarahisar'ın aslında ilk fabrikamızın adı Karahisar Fabrikası'ydı. O tarihe vurgu yapacak şekilde yeniden raflarda yerini alacak. Kızılay Minera: Afyon ve Erzincan biliyorsunuz farklı kaynaklar ve farklı özellikleri var. Afyon'daki kaynağımız bikarbonattan zengin ve sindirime iyi geliyor. Erzincan'daki kaynağımız ise 20 kat daha fazla magnezyum içeriyor; özellikle kas krampları için ve enerji vermesi için son derece önemli. Bugün Afyon'da yeni bir su kaynağının da aslında müjdesini vermiş oluyoruz. Bu su kaynağının adı Kızılay Minera. Bu biraz daha hafif içimli bir su. pet şişede konumlandırılacak ve özellikle ihracat için kullanılacak. Böylelikle biz kendi bu değerli suyumuzu yurt dışına da gönderiyor olacağız ve yine buradan elde edilen her bir geliri, her bir kuruşunu yine iyilik için kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

'YAKIN ZAMANDA RAFLARDA YENİ ÜRÜNÜMÜZÜ DE GÖRECEKSİNİZ'

Kızılay Yatırım Grup Başkanı Şevki Uyar da 100'üncü yılla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'1926'da bir kaynak ve sadece Afyon'da başlayan yolculuğumuz, biraz evvel ifade ettiğim gibi bugün artık 4 fabrikamızda 29 çeşide ulaşan ürünümüzle devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimizle ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz ve yeni ürün çeşitlerimizi ilave ediyoruz. Bizler buraları emanet olarak görüyoruz. Bizden evvelkiler bugünlere getirmişler; inşallah biz de bundan sonrasına geliştirerek aktarmak için gayret sarf ediyoruz. Çünkü Kızılay'daki esas olan fikriyat şudur değerli katılımcılar: Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler bizden önce bayrağı buralara getirmiş olan kardeşlerimizden bu bayrağı aldık. Bu bayrağı olabildiği kadar ileriye taşımaya gayret ediyoruz ve bununla birlikte günü geldiğinde bu bayrağı bizden daha ilerilere götürecek olan arkadaşlara teslim edebilmek için de dua ediyoruz. Bu sebeple 1868'den beri Kızılay kesintisiz bir şekilde faaliyetine devam ediyor. Bu sebeple Kızılay İçecek 1926'dan beri 100 yıldır üretimine devam ediyor. Yani bugünü düşünerek değil, yarınlara buraları nasıl taşıyabiliriz, nasıl büyüterek devam ettirebiliriz diye. Ar-Ge merkezimiz tarafından, biraz evvel ifade ettim, sürekli yeni ürünler geliştirme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu minvalde inşallah bu ay itibarıyla Kızılay gazozumuzu da üretmeye başladık ve onun da lansmanını yapacağız. Ona da şöyle bir şey yaptık: Yine çıkış noktamızdan, Afyonkarahisar'ımızdan esinlenmek suretiyle Karahisar Gazozu ismini verdik. İnşallah onu da bu şekilde, bu ismiyle lanse ediyoruz. Bu ay itibarıyla üretimlerimiz ve sevkiyatlarımız başladı. Çok yakın zamanda raflarda bu yeni ürünümüzü de inşallah göreceksiniz.'

Konuşmaların ardından Kızılay Maden Suyu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan pasta, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılımıyla kesildi.