Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, yolcu midibüsünün polis aracıyla çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 22 M 0115 plakalı midibüs, yan yoldan gelen polis aracıyla çarpıştı. Kazada 2 araçta da hasar oluştu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaz nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)