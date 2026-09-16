ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, 'Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak, doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak' dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir. İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti kendileriyle paylaştık. 12'nci Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak, doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak' ifadelerini kullandı.

Yeni sitemin 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacağını kaydeden Gürlek, 'Emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi. (DHA)