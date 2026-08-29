İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya'da seramik fabrikası açılışının ardından partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Partililerle bir araya gelen Bakan Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda sanayi, teknoloji, Ar-Ge ve ihracat alanlarında önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısında önemli adımlar atıldığını anlatan Bakan Kacır, 'AK Parti dönemi her alanda olduğu gibi sanayi ve teknolojide de asırlık hizmetlerin Türk milletiyle buluştuğu bir dönem oldu. Nasıl sağlıkta, ulaştırmada, eğitimde, sporda, hayatın her alanında asırlık devrimleri hayata geçirmişsek; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıllık iktidarlarımız döneminde üretimde, sanayide, teknolojide, girişimcilikte de asırlık adımları hep birlikte atmak bizlere nasip oldu' dedi.

'OSB SAYISINI 192'DEN 373'E ÇIKARDIK'

Türkiye genelinde üretim altyapısının güçlendirildiğini söyleyen Kacır, organize sanayi bölgelerindeki artışa dikkat çekti. Kacır, 'Tam bağımsız Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, kuzeyden güneye, doğudan batıya 81 şehrimizin tümünde adeta bir üretim seferberliğini hayata geçirdik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 373'e çıkardık. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan fabrikalarımızın sayısı 11 binden 61 bine yükseldi' diye konuştu.

'TÜRK SANAYİSİNİN DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK ETTİK'

Türkiye'nin sanayi altyapısındaki büyümeyle birlikte üretimin niteliğinin de değiştiğini belirten Bakan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bütün bunları yaparken Türk sanayisinin dönüşümüne de öncülük ettik. Türk sanayi artık ileri teknoloji üretme kabiliyetine sahip, yüksek katma değerli üretim yapabilen, dünyayla çok daha güçlü rekabet edebilen bir düzeye erişti. Araştırma geliştirme altyapısını adeta sıfırdan inşa ettik. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de 2 teknopark vardı. Bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Milli Savunma Üniversitesi Teknoparkımızla birlikte 115 teknoparkımız var. Biz iktidara geldiğimizde teknoparklarda 56 şirket faaliyet gösteriyordu. Bütün Türkiye'de sadece 56 şirket, iki teknoparkta araştırma geliştirme yapıyordu. Şimdi 115 teknoparkımızda 13 binden fazla şirket Türkiye'nin araştırma geliştirme yolculuğuna liderlik ediyor.'

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYOR'

Bakan Kacır, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli eşiklerden birini geçtiğini kaydeden Bakan Kacır, 'Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye süreci inşallah şimdi yeni bir aşamaya geçiyor. Bu süreç yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm şehirlerinde ve bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak' ifadelerini kullandı.

'2028'DE CUMHURBAŞKANIMIZI REKOR OYLA SEÇECEĞİZ'

Bakan Kacır, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

'Önümüzdeki seçimlerde, 2028'de bu defa şimdiye kadarkilerden çok daha yüksek, rekor bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağız ve peşinden gelecek yerel seçimlerde Allah'ın izniyle Türkiye'nin dört bir yanında belediyeleri yeniden Cumhur İttifakı'na, ehline teslim edeceğiz. Bu süreçte birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi büyüteceğiz. Bu ülkeyi seven, ilçesi için, şehri için, ülkesi için çalışmak üzere yola çıkmış ve daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla eser, daha fazla proje üretebilmek için gayret gösteren herkese kapımızı, kollarımızı sonuna kadar açacağız.'

AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi toplantısında Bakan Kacır'ın yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ile Adil Biçer, AK Parti MKYK üyesi Erkan Güral, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile partililer yer aldı. (DHA)