Salih KESKİN/MARDİN, (DHA- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun ve tekrar benzer süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke, biz beraber oldukça daha da güçlü olacak' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün bir dizi program için bulunduğu Mardin'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, şehitlerin kahramanlıklarını ve gazilerin vefakar duruşlarını asla unutmadıklarını belirterek, 'Her daim, her gittiğimiz illerde, özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle buluşmaya gayret ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konu gündeme geldiği andan itibaren şehit ailelerimizle buluştuk. Onları özellikle bu süreçle ilgili bilgilendirdik. Hassasiyetlerinizi dinledik. Geçtiğimiz yıl Meclisimizde kurulan komisyonun ikinci toplantısında şehit ailelerimizin temsilcileri ve gazilerimizin temsilcileriyle bir arada bulunduk. Orada komisyonumuzu bilgilendirdik. Özellikle yürüttüğümüz çalışmaları ama aynı zamanda hassasiyetleri de ifade ettik. Çünkü biz bu süreç, Terörsüz Türkiye süreci sizlerle beraber inşa ettiğimiz bir süreç. Sizin olmadığınız bir süreç bizim için bir süreç değildir. Şehitlerimizin kahramanlıkları, gazilerimizin vefakar duruşları sayesinde buradayız. Bunu asla unutmadık, unutmayacağız' dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI AİLEMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE BÜYÜTÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir liderlik gösterdiğini ifade eden Bakan Göktaş, 'Terör aileye zarar verir. Terör insanların birlik, beraberliğine, dayanışmasına zarar verir. Biz aile ile güçlenen bir milletiz. Aileden motivasyon alarak büyüyen bir milletiz. Türkiye Yüzyılı'nı ailemizden aldığımız güçle büyütüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir anne, gözyaşı bir daha dökmesin. Hiçbir evlat babasız büyümesin istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun ve tekrar benzer süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke biz beraber oldukça daha da güçlü olacak. Bizi birbirimize kırdırmanın, başkaları için çok büyük bir kazanç olduğunu biliyoruz. Hamdolsun geldiğimiz süreçlerde bunların hepsini geride bıraktık. Güçlü bir liderlik gösterdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün güçlü bir irade var ve biz bu güçlü iradeyi sağlam adımlarla ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ama devlet her daim teyakkuzdadır. Her daim duruşu nettir. Duruşumuz her zaman olduğu gibi şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya, gazilerimizin kahramanlıklarını yaşatmaya devam edecek' diye konuştu.

'HER DAİM YANINIZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, 8 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanun düzenlemesine ilişkin, 'Bugün hamdolsun o düzenlemeleri hayata geçirdik. Bizler zaman zaman bu tür düzenlemelerle özellikle var olan bazı durumları düzeltmeye gayret ediyoruz. Bilin ki bizler bu talepleri büyük bir titizlikle ele alıyoruz ve bundan sonraki süreçlerde de her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. (DHA)