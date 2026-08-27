Fenerbahçe ve Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekiminde belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakiplerinin belli olduağı kura çekimini Fenerbahçe'yi Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif temsil ederken Galatasaray'dan ise Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan takip etti.

İŞTE RAKİPLERİMİZ

KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR ŞU ANA KADAR BELLİ OLAN RAKİPLER

SON DAKİKA | ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE RAKİPLER



FENERBAHÇE - ROMA

ASTON VILLA - FENERBAHÇE

FENERBAHÇE – LIVERPOOL

ATLETICO MADRID -FENERBAHÇE



PSG - GALATASARAY

GALATASARAY – BARCELONA

GALATASARAY - ASTON VILLA

SPORTING LISBON- GALATASARAY

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig etabında İngiliz devi Liverpool’u İstanbul’da konuk edecek.Sarı-lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Galatasaray ise son şampiyon Paris Saint-Germain’in konuğu olacak.Sarı-kırmızılı ekip ayrıca İspanyol devi Barcelona ile İstanbul’da karşılaşacak.



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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın lig etabında toplam 8’er maçta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi’nde ilk karşılaşmalar 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Diğer rakipler ve kesin maç tarihleri UEFA tarafından açıklanacak.