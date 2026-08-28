Ali Sencer ARSLAN-Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,(DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, seçim otobüsüne ilk kez bindiğini belirterek 'Kanser hastası teyzemiz, amcalarımız, tüm halkımızın dişiyle tırnağıyla verdiği destekle aldığımız bu seçim otobüsüne bugün İzmit'ten ilk adımı atıyorum. Türkiye'nin umudu biz değiliz, sizlersiniz. Bu otobüsle iktidara yürüyeceğiz' dedi.

Kocaeli'deki temaslarına sabah saatlerinde Gebze ilçesinde başlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, burada iş insanları ve sanayicilerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Özel, daha sonra Karamürsel'e geçti. Karamürsel Belediyesi hizmet binası önünde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Özel, ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Özel, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Daha sonra Özgür Özel, Kocaeli'nin Derince ilçesinde belediye tarafından yapılan Çenesuyu Şişeleme ve Dolum Tesisi'nin yeni yatırım ve kapasite artışına yönelik açılış törenine katıldı. Programa Özgür Özel'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ve Muhip Kanko, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İzmit Belediye Başkanı Lütfü Obuz, ilçe başkanları, parti teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.

'EKREM BAŞKAN, SAUNMASINI KİTAP OLARAK BASTIRIP, MİLLETE DERDİNİ ANLATMAK İSTİYOR'

Kalabalığa seslenen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma sürecine değindi. İmamoğlu'nun mahkemede savunmasının yaptırılmadığını savunan Özel, 'Mahkeme görüldü, ara verdi, 'Savunma en son sende, savunma hakkı kısıtlanmaz' dediler. '9 Temmuz'da bitireceğiz, 6 saatte sen ve bütün avukatların savunmanı yap bitir' dediler. Ekrem Başkan, geçmişte 12 Eylül'de bir sanığın 12 Eylül'ün darbe mahkemelerinde 20 gün savunuma hakkını kullandığı, beğenmediğimiz, canına okuduğu adalet sisteminin hâlen daha da acılarını çektiğimiz FETÖ yargıçlarının bile şanlı ordumuzun askerlerinin savunmalarını kısıtlamadıkları, dünyanın en acımasız diktatörlerinin kurduğu mahkemelerde bile savunma hakkının kısıtlanmadığı bir yerde Ekrem Başkan'a 'Savunmanı ya birkaç saat içinde yap ya sözünü keselim, mikrofonunu açmam' deyip söz vermediler. 9 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kaldı. 18 Ağustos'ta yine söz istedi. Hemen vermediler. 'Bir gün benim belirleyeceğim bir ara bunu veririm' dediler. Bugün bir şey öğrendim, onun için ifade etmek durumundayım. Ekrem Başkan, yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp, kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. O kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı aldılar' diye konuştu.

'BU OTOBÜSLE İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ'

Buradaki programın ardından İzmit ilçesine giden Özel, partisinin seçim otobüsüne ilk kez bindi. Tüm imkanların ellerinden alınıp butlana teslim edildiğini, kanser hastası bir kadının verdiği 200 lira ve partililerin bağışlarıyla otobüsü alabildiklerini aktaran Özel, 'Beni gömleğimle yürürken gören bir teyzemiz 'Sana otobüs de alacağız, bina da alacağız' demişti. Kanser hastası teyzemiz, amcalarımız, tüm halkımızın dişiyle tırnağıyla verdiği destekle aldığımız bu seçim otobüsüne bugün İzmit'ten ilk adımı atıyorum. Türkiye'nin umudu biz değiliz, sizlersiniz. Bu otobüsle iktidara yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ SAĞLIK, EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Kadınlara yönelik projelerini ilk kez paylaşan Özel, her mahalleye kreş yapılana kadar, evde çocuk, yaşlı veya engelli bakmak zorunda kalan kadınların emeklilik primlerinin devlet tarafından karşılanacağını belirtti. Özel, 'Kadınların emekliliğini bir erkek üzerinden vefattan sonra kalacak dul aylığına mahkûm etmeyeceğiz. İş bulamadığımız veya evde bakmak zorunda olduğu için çalışamayan her kadının emeklilik primini devlet yatıracak. Şehit ailelerine söz olsun; ne hastanede, ne diş hekiminde, ne eczanede size bir kuruş para ödetirsek namussuzuz, şerefsiziz. Emeklilerin eczaneden ilaç alırken karşılaştığı hastane farkı soygununa da son vereceğiz' dedi. (DHA)