Aliekber METE/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA pilot lisans başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürütülen eğitim ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, '2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı' ifadelerini kullandı.

'5 BİN 300 YENİ İHA'YI KAYIT ALTINA ALDIK'

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 'İHA Sistemleri Talimatı' kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, sistem kapsamında söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu, 'İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık' dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, İHA Kayıt Sistemi'ndeki İHA sayısının 94 bin 230 olduğunu ve halihazırda sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısının 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştığını ekledi. (DHA)