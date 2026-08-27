ANKARA, (DHA)- ROKETSAN tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR'ın atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla üretilen seyir füzesi ÇAKIR, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurdu. ÇAKIR bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzilini de başarıyla test etti. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etti.

HEDEF GÜNCELLEME VE GÖREV İPTAL KABİLİYETİ VAR

Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartında kullanılabilecek. Karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip olan seyir füzesi ÇAKIR, bunun yanında veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor. (DHA)