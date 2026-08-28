Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- HÜR ve Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ''Terörsüz Türkiye Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu' adıyla bir komisyon kuruldu ve 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Bu toplantı sonucunda ortak bir rapor Meclis'e sunuldu ve sonunda 12 maddelik bir kanun Meclis'ten geçti. Tarihi bir oyla 467 destekle o kanun Meclis'ten geçti ve inşallah şiddet dönemi, silah dönemi sona erecek' dedi.

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı'nın 5'inci İl Olağan Kongresi yapıldı. Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın da katıldığı kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Tek liste ile gidilen ve 400 delegenin oy kullandığı kongrede, mevcut başkan Av. Rasim Sayğın güven tazeledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MALAZGİRTTEKİ KONUŞMASINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önce Malazgirtte yaptığı konuşmasında 'İç cephenin tahkim edilmesi' cümlesini hatırlatan Yapıcıoğlu, 'Parlamento açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra bir süreç başladı. Resmi ismiyle 'Terörsüz Türkiye' ve iç cephenin tahkimi Malazgirt'teki ismiyle daha sonra 'Terörsüz Türkiye Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu' adıyla bir komisyon kuruldu ve 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Bu toplantı sonucunda ortak bir rapor Meclis'e sunuldu ve sonunda 12 maddelik bir kanun Meclis'ten geçti. Tarihi bir oyla 467 destekle o kanun Meclis'ten geçti ve inşallah şiddet dönemi, silah dönemi sona erecek. Komisyon raporunu yazdı, kanun çıktı. Kanundan sonra kurullar toplandı, alt komisyonların oluşturulması kararlaştırıldı ve artık buradan geri dönüş olmamalı. İnşallah bu süreç en hayırlı bir şekilde kardeşlik hukukunun tam olarak tesis edildiği bir noktaya varmalı. Henüz sürecin yeni yeni konuşulduğu, hatta kimilerine göre hiçbir sorun olmadığını ifade edildiği bir dönemde bile, biz 100 yılı aşkın bir süredir var olan bir meselemiz olduğunu, kanayan bir yaramız olduğunu, bu yaranın mutlaka sarılması gerektiğini söyledik. Bu sorunun çözümünün de zannedildiği kadar çok zor olmadığını, imkansız hiç olmadığını söyledik' diye konuştu.

'MEMLEKET KAZANACAKSA, BEN KAYBETMEYE HAZIRIM'

'Terörsüz Türkiye' sürecini provoke etmeye çalışların olacağını ve hatta bunu alaya alanların olacağını anlatan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

' 'Ya da sürgit şiddet devam etsin, kan aksın devam etsin, cenazeler gelsin, onun üzerinden ben yelkenlerimi şişireyim. Onun üzerinden ben siyasi rant elde edeyim' diye düşünenler olacaktır. Olayları ters yüz edenler, olduğundan çok farklı gösterenler ya da bir an önce sona ersin diye felaket tellallığı yapanlar olacaktır. Ama inşallah bunlar hep azınlıkta kalacaktır. O mecliste 467 kabul oyunun çıkması da milletin vekilleri aracılığıyla bu işe koymuş olduğu irade bunun göstergesidir. İnşallah onlar bu iradeyi kırmaya yetmeyecektir ve inşallah bu sağlam irade bu süreci hayırlı bir şekilde neticelendirinceye kadar devam edecektir. Eğer samimiyet varsa Allah'ın izniyle bizi sonuca ulaştıracak şey odur. Peki samimiyetten kastımız nedir? Gerçekten bu meseleyi sadece parçalara bölüp bizim açımızdan ehemmiyetli olan kısmı çözülsün de gerisi olmasa da olur şeklinde ise, o zaman bu yaklaşım samimi bir yaklaşım değildir. Samimi yaklaşım şunu gerektirir: Meseleyi bütüncül olarak ele almak bütün yönleriyle çözümün nerede olduğu konusunda kafa yormak ve gerekirse memleket kazanacaksa, millet kazanacaksa, ben kaybetmeye hazırım demektir. Samimiyetle dedik ki; 'Biz elimizi de, gövdemizi de taşın altına koyarız. Bu meselenin çözümü için elimizden gelen her şeyi yaparız ve inşallah çözümünü de göreceğiz.' Biz halen aynı noktadayız.'

'ŞİDDET VE SİLAH HERKEZE ZARAR VERİYOR'

Şiddet ve silah herkese zarar verdiğini, bundan pay almayan hiç kimsenin olmadığını anlatan Yapıcıoğlu, 'Kim bundan faydalandı? Kan tüccarları, silah satıcıları, felaket tellalları. Kendi saadetini milletin felaketini, memleketin felaketini üzerine bina etmeye çalışanları ibretle izledik. Özü itibariyle bir memleket kaybedince o memleketteki herkes kaybetmiştir' dedi.

Gazze'de olanlara da değinen Yapıcıoğlu, 'Bütün kardeşlerimizden hassaten istirham ediyorum. Gazze'yi gündeminizden düşürmeyin. Bakınız Gazze'de soykırım bitmedi. Ateşkes anlaşması imzalandı, ama ateşkes olmadı. Ateş devam ediyor. Belki eskisi gibi günde 100-150 veya 200 kişi değil, ya da 500 kişi değil. Ama günde yine 5-10 veya 20 kişi orada şehit ediliyor' ifadelerini kullandı.(DHA)