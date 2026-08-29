İRAN, (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, istihbarat verilerinin enerji piyasalarını manipüle etmeye yönelik büyük çabaları ortaya koyduğunu belirterek, ABD hükümeti içerisindeki bazı unsurların kişisel çıkar sağlamak ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kaybedilen bir savaşın içinde tutmak amacıyla medyayı kullandığını savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel enerji piyasalarına ve ABD yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elde ettikleri istihbarat sonuçlarına değinen Arakçi, enerji piyasalarını manipüle etmeye yönelik kapsamlı girişimlerin tespit edildiğini aktardı.

ABD hükümetindeki bazı unsurların fiyatları etkilemek, kişisel kazanç elde etmek ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kaybedilen bir savaşın içinde tutmak için medyayı araç olarak kullandığını ileri süren Arakçi, İsrail yanlısı aktörlerin de gerçekçi olmayan 'pembe' değerlendirmelerle savaşı körüklediğini iddia etti. Arakçi, bu politikaların gerçek maliyetini ve olumsuz ekonomik yansımalarını ise ABD halkının hissettiğini kaydetti.