UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirildi. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinin belli oldu. Galatasaray'ı Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan takip etti.

İŞTE RAKİPLERİMİZ

KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ
SON DAKİKA | ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE RAKİPLER

PSG - GALATASARAY
GALATASARAY – BARCELONA

GALATASARAY - ASTON VILLA

SPORTING LISBON- GALATASARAY

GALATASARAY - FAYENORD

GALATASARAY - LILLE

GALATASARAY - STUTGART

AEK ATHENS - GALATASARAY

Galatasaray 3 Bodo Glimt 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç takvimi şu şekilde:
1. hafta: 8/10 Eylül
2. hafta: 13/14 Ekim
3. hafta: 20/21 Ekim
4. hafta: 3/4 Kasım
5. hafta: 24/25 Kasım
6. hafta: 8/9 Aralık
7. hafta: 19/20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027

Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihler


Son 16 play-off turu:

16/17 ve 23/24 Şubat 2027


Son 16 turu:

9/10 ve 16/17 Mart 2027


Çeyrek final:

6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri
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Yarı final:

27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027

ÖZBEK: ZOR KURA ÇEKTİK. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamaları şöyle: "Zor kuralardan birini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan birisi.