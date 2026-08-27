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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

ÖZBEK: ZOR KURA ÇEKTİK. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamaları şöyle: "Zor kuralardan birini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan birisi.

27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027 Final: 5 Haziran 2027

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

6/7 ve 13/14 Nisan 2027

9/10 ve 16/17 Mart 2027

16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç takvimi şu şekilde: 1. hafta: 8/10 Eylül 2. hafta: 13/14 Ekim 3. hafta: 20/21 Ekim 4. hafta: 3/4 Kasım 5. hafta: 24/25 Kasım 6. hafta: 8/9 Aralık 7. hafta: 19/20 Ocak 2027 8. hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirildi. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinin belli oldu. Galatasaray'ı Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan takip etti.

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