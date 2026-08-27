UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirildi. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinin belli oldu. Galatasaray'ı Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan takip etti.
İŞTE RAKİPLERİMİZ
KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ
SON DAKİKA | ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE RAKİPLER
PSG - GALATASARAY
GALATASARAY – BARCELONA
GALATASARAY - ASTON VILLA
SPORTING LISBON- GALATASARAY
GALATASARAY - FAYENORD
GALATASARAY - LILLE
GALATASARAY - STUTGART
AEK ATHENS - GALATASARAY
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç takvimi şu şekilde:
1. hafta: 8/10 Eylül
2. hafta: 13/14 Ekim
3. hafta: 20/21 Ekim
4. hafta: 3/4 Kasım
5. hafta: 24/25 Kasım
6. hafta: 8/9 Aralık
7. hafta: 19/20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihler
Son 16 play-off turu:
16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu:
9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek final:
6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı final:
27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027
ÖZBEK: ZOR KURA ÇEKTİK. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamaları şöyle: "Zor kuralardan birini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan birisi.