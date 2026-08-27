Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir metal fabrikası işçilerini taşıyan minibüsün refüjdeki reklam panosuna çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Rüstem Konuk (41) yönetimindeki 68 S 0096 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü Rüstem Konuk ile metal fabrikasında çalışan Recep Tahtasız (43), Aslı Meşe (45), Bilal Söğüt (28), Salih Karakuş (50) ile Hasan Öztürk (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin soruşma başlattı. (DHA)