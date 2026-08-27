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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig etabında İngiliz devi Liverpool’u İstanbul’da konuk edecek.Sarı-lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakiplerinin belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe'yi Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif temsil etti.

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