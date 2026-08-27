UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakiplerinin belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe'yi Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif temsil etti.
İŞTE RAKİPLERİMİZ
KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ
SON DAKİKA | ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE RAKİPLER
FENERBAHÇE - SLAVYA PRAG
LASK -FENERBAHÇE
FENERBAHÇE - VİLLAREAL
SHAKTAR - FENERBAHÇE
FENERBAHÇE - ROMA
ASTON VILLA - FENERBAHÇE
FENERBAHÇE – LIVERPOOL
ATLETICO MADRID -FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig etabında İngiliz devi Liverpool’u İstanbul’da konuk edecek.Sarı-lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.