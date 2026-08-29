Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Size ant olsun ki Kayseri'den bütün Türkiye'ye sesleniyoruz, bu güzel şehirden artık bundan sonra siyasi tartışmalarla, atışmalarla, kutuplaştırma, şeytanlaştırma, ötekileştirme işiyle oy devşirme oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için kavga mı istiyor? Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için gerginlik mi istiyor? Biz onlarla kısır çekişmelere girmek yerine milletin ekmek kavgasını vereceğiz' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Özgür Özel kentte ilk olarak bir otelde basına kapalı olarak iş insanları ile buluştu. Ardından da 'Eskişehir bağları' olarak bilinen Melikgazi ilçesi Danışmentgazi Mahallesi'nde müstakil bir evde 'kadınlar buluşmasına' katıldı. Özel daha sonra da Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf buluşması yaparak, vatandaşlara hitap etti.

'ESNAF ZİYARETİ YAPAMIYORUZ'

Kayseri'de gördüğü ilgiden mutlu olduğunu söyleyen Özgür Özel, 'Yaşanan odur ki 500- 600 metre bir çarşıyı hep birlikte yürüdük. 'Esnaflara uğrayacağız' dedik ama Yeni Parti her şeyi yapıyor, bütün imkansızlıklara rağmen her şeyi yapıyor; bir tek şeyi yapamıyoruz, esnaf ziyareti yapamıyoruz. Çünkü siz o sokağı, o caddeyi, o meydanı mitinge çeviriyorsunuz. Allah razı olsun sizden. 1970'lerde yapılan iki yerel seçimde; birinde yüzde 40, birinde yüzde 48 ile Kayseri, Bülent Ecevit'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmuştu. 1989'da SHP kazanmıştı. Bugün Kayseri'yi görüyorum, duyuyorum, dinliyorum. Heyecanı ve sevgiyi görüyorum. Kayseri'ye Yeni Parti iktidarı geliyor.' dedi.

'BİRİNCİ ZAFERİ KAZANDIK'

Seçimlerin kaybedeninin olmadığını da belirten Özel, 'Yeni Parti'nin iktidarından kimse korkmasın. Bugün sabah Kayseri'nin iş insanlarıyla, KOBİ'leriyle bir araya geldik. Orada da büyük bir ilgi, merak, heyecan vardı. Orada da söyledim. İlk genel başkan oldum, söz vermiştim, 'Girdiğim herhangi bir seçimde partiyi birinci parti yapmazsam görevi ertesi gün bırakırım' demiştim. Sözümün arkasındayım. Girdiğimiz ilk yerel seçimi daha beş aylık genel başkanken, bir yıl önce beş ittifak ortağı ile yüzde 25 oy alabilmişken tek başımıza yüzde 38'lik bir oyla partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaparak, kurulduğu günden beri AK Parti'yi ilk kez geçip, AK Parti'ye ilk kez seçim yenilgisini yaşatarak hep birlikte birinci zaferi kazanmıştık. O gece televizyonlarda söyledim. Dedim ki 'Bu bir başarı, ama kutlanacak bir zafer değil. Bir ödev, bir görev. Millet bize bir kredi verdi. Tüketelim diye tüketici kredisi değil. Aksine Türkiye'nin geleceği için bir yatırımcı kredisi, yatırım kredisi. Türkiye Yeni Parti'nin genç, çalışkan, çok sayıda kadını da barındıran liyakatli kadroları ile iktidara yürüyor. İktidar için çalışıyor. Herkes şunu bilsin ki biz nasıl seçim akşamı kazandığımızda dedim ki 'Davul çalmayın, havai fişek atmayın, kaybedenleri kızdırmayın. Çünkü bu seçimin kaybedeni yoktur. Kayseri'den bütün Türkiye'ye namus ve şeref sözü olsun ki and olsun ki yapılacak ilk seçimi Allah'ın izni, milletin takdiriyle biz kazanacağız. Ama bu seçimin kaybeden olmayacak' ifadelerini kullandı.

'ARKAMDAN GELENLERE HELAL OLSUN'

Yeni Parti'nin güçlü kadrolarıyla, inancıyla, çalışkanlığıyla, cesaretiyle iktidara hazır olduğuna da vurgu yapan Özel, 'Yeni Parti Türkiye'nin dört bir yanında, görülmüş şey mi yahu, Kayseri'de gözün alabildiği her yerin, bir esnaf ziyareti, bir sokak yürüyüşünde bu hale gelmesi, bu heyecan, yanına varamadığımız esnafın gösterdiği ilgi, şehrin gösterdiği misafirperverlik. Yeni Parti şehirlerle kavga etmez. Yeni Parti şehre gönül koymaz. Yeni Parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna sahiptir. Onun yüreğine, gönlüne girmeye taliptir. İşte böyle büyüyoruz. Biz köhnemiş bir siyaseti, tartışmaları, birbiriyle uğraşmaları geride bıraktık. Çok uğraştık, olmadı. İktidarın yargısının eliyle partimizin yönetimine darbe yapıldı. İki ay uğraştık. Ama siz dediniz ki, 'Yürü bu yolda. Arkandan ben geleceğim.' Yeni bir yola çıktık. Arkamdan gelenlere helal olsun' diye konuştu.

'BU YÜRÜYÜŞ ÇARESİZ VE GERİDE BIRAKILMIŞLARIN YÜRÜYÜŞÜDÜR'

Bu yürüyüşün şahsının yürüyüşü olmadığına da değinen Özel, 'Bu yürüyüş çaresiz bırakılmışların yürüyüşüdür. Geride bırakılmışların yürüyüşüdür. Ezilenlerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş 23 bin lira maaş verip 'İster kira ver, aç kal; ister karnını doyur, sokakta kal' denen emeklilerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş alın terinin karşılığını alamayanların, onların yerine yabancı işçi çalıştıranların, güvencesiz işlere mahkum bırakılanların ve bu iktidar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücretin 3 çeyrek altın alamadığı bugünlerde kasabın önünden geçemeyen, mandıraya uğramayan, pazara çıkacak eşine alışveriş için üstüne düşeni yapamayıp bundan sıkılan emekçi kardeşlerimin onurlu yürüyüşüdür. Diyor ki 'Bizi insan yerine koymuyorlar.' Bu yürüyüş bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun izinden yürüyenlerin ve onun deyimiyle Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir, Cumhuriyetçilerin milletine sahip çıkma yürüyüşüdür. Size ant olsun ki Kayseri'den bütün Türkiye'ye sesleniyoruz, bu güzel şehirden artık bundan sonra siyasi tartışmalarla, atışmalarla, kutuplaştırma, şeytanlaştırma, ötekileştirme işiyle oy devşirme oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için kavga mı istiyor? Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için gerginlik mi istiyor? Biz onlarla kısır çekişmelere girmek yerine milletin ekmek kavgasını vereceğiz' ifadelerini kullandı.

'YASAKLAR VE GELECEK KAYGISI KALMAYACAK'

Kendi iktidarları döneminde yapacaklarını da anlatan Özel şu ifadelere yer verdi:

'Dünya bizi kıskanıyor diyenler, 'Dünya üzerimizde hesap yapıyor' diyenler, 'Beka sorunu var' diyenler burayı iyi dinlesin. Beka sorunu dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hesap yapması, bu topraklar üzerine hayal kurması değildir. Onu denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. Yine denerler, yine biz buradayız. Kimseye pabuç bırakmayız. Ne İsrail'e, ne başkasına. Ama esas beka sorunu dünyanın gelişmiş ülkelerinin burada hayal kurması değil; bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bunu ters yüz edeceğiz. Burada bütün gençlere söz veriyorum. Hayal kurabileceğiniz, istediğinizde yurt dışına gidip istediğinizde dönebileceğiniz, yasakların olmadığı, gelecek kaygısının kalmadığı bir Cumhuriyet'i bir kez daha Gazi'nin peşinden yürüyenler, Yeni Parti iktidarında kuracak. Gençlere sözümüzü bir kez de Kayseri'den tekrarlayalım. Gelecek seçimlerden sonra yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor.'

'KARŞINIZDA ALNIM AÇIK BURADAYIM'

Geçmişte verdiği sözleri de hatırlatan Özgür Özel, 'Siyaset iddia işidir. 'Birinci çıkmazsam istifa ederim' demiştim. Bugün karşınızda alnım açık buradayım. Buradan size söz veriyorum. Yeni Parti'yi Kayseri'de birinci parti yapacağız, Türkiye'de iktidar yapacağız. Kimse korkmasın ki bu iktidar sadece Yeni Partililere değil, sadece şimdi muhalefette olanlara değil, AK Parti'nin, MHP'nin, geçmişte iyi olsun diye oy verip pişman olan emeklisine de yoksuluna da gelecek. 'Geçmişte AK Parti'ye kaydım vardı, eyvah Yeni Parti gelirse beni dışlar' diyene, bak biz öyle insanlar değiliz. Biz kutuplaşmak yerine kucaklaşmak için kollarını sana açmış Yeni Partilileriz. Kayseri'yi bir bütün olarak kucaklıyor, Kayseri'nin önünde saygıyla eğiliyorum' değerlendirmesinde bulundu. (DHA)