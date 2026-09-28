İSTANBUL, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak evlenen Esmanur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin Bahçelievler'deki evlerinin ilk misafiri oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında ziyaretlerde bulunduğu Bahçelievler'de 10 Eylül'de evlilik kredisinden yararlanarak yuva kuran 24 yaşındaki Esmanur ve 27 yaşındaki Yiğit Çetinkaya çiftinin evine konuk oldu. Çiftin ikram ettiği kahveyi içen Göktaş, evlilik öncesi eğitim süreci ve bu süreçte yapılan hazırlıklar hakkında sohbet etti. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanlarında olduklarını belirten Göktaş, Gabar ve Filyos başta olmak üzere Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerin bu fon aracılığıyla gençlerin geleceği için sunulduğunu ifade etti. Evlilik kredisinden yararlanan gençlerin sosyal konut projelerinde öncelikli olarak desteklendiğini belirten Göktaş, ayrıca İŞKUR aracılığıyla istihdam imkanlarından yararlanmalarının sağlandığını söyledi. Yeni evli çiftleri yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde desteklemeye devam edeceklerini belirten Göktaş, gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olacaklarını ifade ederek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. (DHA)