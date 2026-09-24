ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta düzenlenen 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek' konulu toplantıya katıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde, Türkiye ve ABD'nin eş ev sahipliğinde, New York'ta düzenlenen 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek' konulu toplantıya katıldı. Bakan Fidan'ın yanı sıra ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin iştirak ettiği toplantıda, Libya'da BM Siyasi Süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıkları ele alındı. Bakan Fidan toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Fidan, 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve bu kapsamda Trablus ve Bingazi'deki temaslarına atıfta bulunarak, Türkiye'nin, 'Tek Libya' politikası çerçevesinde, birleşik hükümetin kurulması için sürdürülen girişimleri desteklediğini yineledi. Uluslararası ortakların Libya'da ayrım gözetmeksizin tüm taraflarla ve aktörlerle diyalog yürütmesinin önemine dikkat çeken Fidan, Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde atılacak adımlara destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Fidan hitabında ayrıca Türkiye'nin, Libya'da ekonomi ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ve güçlendirilmesi için kapasite inşası katkılarını hız kesmeden devam ettirdiğini ve önümüzdeki dönemde de Libya'da kalkınma ve güvenlik dahil ihtiyaç duyulan alanlarda kilit rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. (DHA)