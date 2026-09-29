İSTANBUL, (DHA)- KÜRESEL kripto varlık platformu Bybit'in Türkiye'deki kuruluşu Bybit TR'nin ofisi açıldı. Açılış nedeniyle Türkiye'ye gelen Bybit CEO'su ve kurucusu Ben Zhou, Türkiye pazarına yönelik uzun vadeli büyüme hedeflerine ilişkin, 'Türkiye tarihsel olarak çok önemli bir ülke ve bölge; Asya ile Avrupa'nın kesiştiği nokta. Ekonomik ve ticari açıdan her kripto varlık platformu için her zaman kritik bir pazar oldu. Bybit yaklaşık beş-altı yıldır Türkiye'de. Bu ofis, burada kalıcı olduğumuzun ve uzun vadeli büyümeye bağlılığımızın göstergesi' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki lisans sürecine ve düzenleyici çerçeveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bybit CEO'su ve kurucusu Ben Zhou, 'BAE dahil pek çok bölgede lisanslı olarak faaliyet gösteriyoruz. Türkiye, bence dünyanın en sıkı lisans rejimlerinden birine sahip. Ancak bu, iyi bir rejim olduğu anlamına da geliyor. Türkiye'deki düzenleyici kurumlar müşteri güvenliği, yerel kontrol, uyum, yaptırımlar ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konularına büyük önem veriyor. Sürecin tamamını yerel düzeyde eksiksiz yürütüyoruz. Bu yüksek standartların nihayetinde kullanıcılarımızın yararına olduğuna inanıyoruz' dedi.

'BURADA OLMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM'

Zhou, 'Türkiye'deki düzenleyici kurumlar, müşteri varlıklarının ayrıştırılması ve yerel altyapı konusunda son derece titiz. Bu gerekliliklere uyum, müşteri varlıklarını korumaya yönelik taahhüdümüzün temelidir. Bugün yaklaşık 30 kişilik yerel bir ekibimiz var ve bu sadece ilk ofisimiz. Tam lisansla birlikte, muhtemelen 12 ila 24 ay içinde çalışan sayımızı ikiye katlamayı, ofisimizi genişletmeyi ve yerel büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Burada olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Türkiye'ye çok daha sık geleceğim ve pazarı büyütmenin yanı sıra yerel kullanıcılara güven vermek için çalışacağız' diye konuştu.