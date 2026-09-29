İSTANBUL, (DHA) - MEDİAMARKT Türkiye, iPhone Duo ve Samsung Galaxy Z Fold 8 başta olmak üzere en yeni teknolojileri, kiralama seçeneğiyle deneyimleme imkanı sunduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde mağazalarında akıllı telefon kiralama hizmeti sunan MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kiralama kapsamındaki Apple ve Samsung modelleriyle tüketicilerin en yeni teknolojilere daha erişilebilir koşullarla ulaşmasını sağlıyor. iPhone Duo ve Samsung Galaxy Z Fold 8 dahil olmak üzere katlanabilir telefonların da yer aldığı kiralama hizmeti kapsamında tüketiciler, cihazı satın alma öncesinde belirli bir süre kullanarak deneyimleyebiliyor. MediaMarkt'ın Akıllı Telefon Kiralama Hizmeti kapsamında kiralama süresi 24 ay olarak sunuluyor. Tüketiciler ödemelerini kredi kartı ile 6 veya 12 taksit seçenekleriyle gerçekleştirebilirken, Smart Kirala ödeme yöntemiyle toplam tutarı bloke etmeden aylık tahsilat seçeneğinden de yararlanabiliyor.

CİHAZI YENİLEMEK İSTEYENLERE YÜKSELTME SEÇENEĞİ

MediaMarkt Türkiye'den kiralama modeline yönelik yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

'Öne çıkan özelliklerinden biri de tüketicilere cihazlarını yenileme esnekliği sunması. Kiralama süresinin 12. ayından itibaren yeni bir cihaza geçmek isteyen müşteriler, Yükseltme Destek İndirimi'nden yararlanabiliyor. Mevcut cihazın teslim edilmesiyle oluşan Nakit Teslimat Bonusu ile Yükseltme Destek İndirimi birlikte kullanılabiliyor. Böylece tüketiciler, yeni bir teknolojiye geçiş yaparken daha avantajlı koşullarla yeni cihaz kiralayabiliyor.

Cihazlar, sıfır ve üretici garantili olarak ekran koruma uygulaması ve koruyucu kılıf ile tüketicilere sunuluyor. Cihaz kiralandığında ürün kutusu ilk kez kullanıcı tarafından açılıyor. Ayrıca kiralama süresince cihaz bedelinin yüzde 70'ine kadar hasarlar ücretsiz karşılanıyor. Bununla birlikte kesintisiz kullanım desteği olarak arıza durumunda onarım süresince ücretsiz ikame cihaz temin ediliyor.

Kiralama süresinin sonunda ise tüketiciler cihazlarını teslim ederek, cihazın o tarihteki güncel ikinci el bedeli karşılığında Nakit Teslimat Bonusu elde edebiliyor. Bu tutar, yeni bir cihaz kiralamak isteyen tüketiciler tarafından diğer desteklerle birlikte kullanılabiliyor.

MediaMarkt'ın akıllı telefon kiralama hizmetiyle bugüne kadar 5 binden fazla sıfır telefon tüketicilerle buluşurken, hizmetin bir diğer önemli boyutunu da döngüsel ekonomi yaklaşımı oluşturuyor. Kiralama süresinin sonunda Smart Kirala tarafından geri alınan cihazlar, yetkili yenileme merkezlerinde bakım ve yenileme süreçlerinden geçirilerek yeniden tüketicilerin kullanımına sunuluyor. Böylece cihazların kullanım ömrünün uzatılmasına ve yeni telefon üretiminden kaynaklanan kaynak tüketimi ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlanıyor.'