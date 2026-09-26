Vehbi DEMİR /.İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER'DE sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sırlarında Basın Ekspres Yolu Havalimanı istikameti, Sefaköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DHB 949 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı. Kazayı sürücü ve ön koltuktaki yolcu yara almadan atlatırken, arka koltukta oturan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)