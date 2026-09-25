İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) Destek Hizmetleri A.Ş'nin yürüttüğü proje kapsamında çeşitli nedenlerle eğitim hayatına devam edemeyen 100 personel, Lise Diploma Telafi Programı'nı başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Konuyla ilgili sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 'Türk Hava Yolları Destek Hizmetleri A.Ş bünyesindeki çalışma arkadaşlarımızın eğitim yolculuklarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Düzenlenen mezuniyet töreninde, çeşitli nedenlerle eğitim hayatına devam edemeyen ancak Lise Diploma Telafi Programını başarıyla tamamlayarak diplomalarına kavuşan 100 çalışma arkadaşımızın mezuniyet heyecanını paylaştık. Türk Hava Yolları Destek Hizmetleri A.Ş tarafından yürütülen çeşitli eğitim programları ile toplamda 423 arkadaşımız lise mezuniyetine, 97 çalışma arkadaşımız üniversite eğitimine, 3.500'den fazla mesai arkadaşımız ise kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi almaya hak kazandı. İş ve aile sorumluluklarının yanında fedakârlık ve kararlılıkla ders başına geçerek evlatlarına da ilham veren tüm mesai arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Yeni dönemde programa katılan 140 arkadaşımıza da başarılar dilerken, başta THY Destek Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürümüz Emre Menevşe olmak üzere bu kıymetli programda emeği geçen tüm TSS ekibine ve çalışanlarımızın kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)