ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Keçiören ilçesinde komşu M.Ç.'yi darbedip silahla tehdit eden S.Y. ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

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Olay, Keçiören ilçesi Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. S.Y., iddiaya göre beraberindeki 2 kişiyle birlikte komşusu M.Ç.'yi henüz bilinmeyen nedenle darbedip, silahla tehdit etti. İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA