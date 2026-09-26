Kadircan GÜLER/ANKARA,(DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkiler 1964 yılında tesis edilen diplomatik bağlarımızdan bu yana dostluk, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde sürekli gelişme göstermiştir. 2014 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirisi ve 2022'de ilan edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık, ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi en açık şekilde ortaya koymaktadır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Malezya Milli Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Güler, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 'Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkiler 1964 yılında tesis edilen diplomatik bağlarımızdan bu yana dostluk, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde sürekli gelişme göstermiştir. 2014 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirisi ve 2022'de ilan edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık, ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi en açık şekilde ortaya koymaktadır. Kadim dostluğumuzdan güç alan bu ortaklığı, karşılıklı güveni esas alan kalıcı ve geleceğe dönük bir iş birliği anlayışıyla daha da ileriye taşımakta kararlıyız. İki ülke başta Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 olmak üzere birçok uluslararası platformda yakın bir iş birliği içindedir. Bu dayanışma ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara da değerli katkılar sunmaktadır. Ekonomik ilişkilerimiz de 2015 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması ve sonrasında anlaşma kapsamının genişletilmesiyle oluşan yeni imkanlar sayesinde başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere giderek daha güçlü bir ivme kazanmıştır' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE ÖĞRETİM GÖREN MALEZYALI GENÇLERİMİZ BİR DOSLUK KÖPRÜSÜ OLUŞTURMAKTA'

Türkiye- Malezya ilişkilerinde savunma sanayisi alanının özel bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Güler, '2019 yılında iki ülkenin savunma sanayisi firmaları arasında imzalanan çok sayıda iş birliği belgesi, bu alandaki ortaklığımızı daha ileri bir seviyeye taşımıştır. Eğitim alanında da çok kıymetli bir iş birliğimiz bulunmaktadır. Türkiye'de öğrenim gören Malezyalı gençlerimiz ülkelerimiz arasında kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır. Bu beşeri bağların eğitimden kültüre, turizmden gençlerimiz arasındaki etkileşime kadar daha da güçlendirilmesini ilişkilerimizin geleceği bakımından son derece kıymetli görüyoruz. Yakın geçmişte gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler, Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın 2022 yılında ülkemize gerçekleştirdiği tarihi ziyareti aynı şekilde, üst düzey devlet adamlarımızın karşılıklı ziyaretleri ilişkilerimizin dostane, derinlikli ve geleceğe dönük karakterini en güçlü şekilde teyit etmiştir' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında gerçekleştirdiği Malezya ziyareti ile imzalanan anlaşma ve mutabakatların Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliğini geniş bir perspektifte ilerlettiğini ifade eden Bakan Güler, şunları söyledi:

'Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Ocak 2026'da Ankara'da ilk toplantısının gerçekleştirilmesi ve buna dair irade beyanının imzalanması ortaklığımızın kurumsal yapısını daha da güçlendiren önemli bir adım olmuştur. Türkiye olarak Malezya ile ilişkilerimizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırma kararlılığımızı yineliyoruz. Hedefimiz ortak tarih, kültür ve değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgelerimizin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunacak iş birliklerimizi artırmaktır.' (DHA)