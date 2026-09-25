İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Luka Kardum

BEŞİKTAŞ: Nowell 17, Omoruyi 17, Zizic 4, DeJulius 4, Jeffries, Wilbekin 12, Brown 7, Dotson 9, Morgan 15, Gabriel 6, Berk Uğurlu 3

VALENCİA BASKET: Neocartes 26, Taylor 12, Reuvers 5, Osetkowski 1, Saint-Supery 7, Brooks 10, Fernandez 10, Mirotic 13, Moore 2, Guaita, Sako 10, , Torre

1'İNCİ PERİYOT: 27-28

DEVRE: 51-54

Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı / Görüntü eklendi
Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı / Görüntü eklendi
İçeriği Görüntüle

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-81

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

Kaynak: DHA