İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Luka Kardum
BEŞİKTAŞ: Nowell 17, Omoruyi 17, Zizic 4, DeJulius 4, Jeffries, Wilbekin 12, Brown 7, Dotson 9, Morgan 15, Gabriel 6, Berk Uğurlu 3
VALENCİA BASKET: Neocartes 26, Taylor 12, Reuvers 5, Osetkowski 1, Saint-Supery 7, Brooks 10, Fernandez 10, Mirotic 13, Moore 2, Guaita, Sako 10, , Torre
1'İNCİ PERİYOT: 27-28
DEVRE: 51-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-81
Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.
Kaynak: DHA