Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Yangın, 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan binanın çatı katından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

Şişli'de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan Yağız, yatağında ölü bulundu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.